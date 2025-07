No pierden el tiempo. Los clubes grandes de Europa no se demoran absolutamente nada para empezar a mover el marketing asociado a las figuras que contratan. Bayern Munich, en el caso del fichaje de Luis Díaz, no es la excepción.

En la tienda del cuadro alemán ya se puede conseguir la camiseta original con el nombre y apellido del guajiro, en distintas versiones. La exclusiva de competencia, la manga larga roja, la manga larga blanca… ya todas se encuentran disponibles para todo el mundo.

La de más bajo costo (la blanca) tiene un precio de 460.100 pesos colombianos, mientras que la de mayor valor se eleva a 823 mil pesos.

El extremo colombiano llevará el dorsal 14 en su casaca. Ya fue presentado oficialmente con ese número.

Las camisetas del Bayern Munich con el nombre de Luis Díaz y el número 14.

Pero el departamento de mercadeo del Bayern no es el único que se mueve rápido para aprovechar el boom por la llegada del futbolista que pasó por Barranquilla FC, Junior, Porto y Liverpool. En las calles de la capital del Atlántico ya se pueden adquirir las camisetas piratas del Bayern con el número 14 y el nombre de Luis Díaz.

Los comerciantes informales aceleraron la producción y ya la ofrecen a los transeúntes.

En el centro de la ciudad se consiguen con un valor entre los 30 y 40 mil pesos. Así que no se sorprenda cuando las vea expuestas por ahí en cualquier esquina de ‘Curramba’.

Seguramente en los próximos días saldrán a flote las versiones que llaman ‘triple A’, que son una imitación de las originales, pero de mayor calidad que las piratas comunes.

