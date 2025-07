OLIVIER MATTHYS/EFE

FRANCORCHAMPS (Blegium), 27/07/2025.- McLaren driver Oscar Piastri (R) of Australia celebrates on the podium after winning the 2025 Formula 1 Belgian Grand Prix at the Circuit de Spa-Francorchamps, Belgium, 27 July 2025. McLaren driver Lando Norris (L) of Britain placed second. (Fórmula Uno, Bélgica, Reino Unido) EFE/EPA/OLIVIER MATTHYS