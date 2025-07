El gol del año. Es lo que se leen en muchos comentarios en redes sociales luego de ver el tanto marcado por el colombiano Edwuin Cetré este lunes 21 de julio en Argentina con Estudiantes de La Plata.

El extremo, ex jugador de Junior, marcó un golazo de manera acrobática en el segundo tiempo del partido ante Huracán, por la segunda fecha del torneo Clausura del fútbol argentino. El ‘Pincharrata’ remontó y ganó el encuentro por 2-1.

Fabio Pereyra puso arriba a Huracán, pero el ‘Picha’ le dio la vuelta en el segundo tiempo. Primero Cetré al 64’, con una chilena dentro del área tras asistencia de Guido Carillo. El sello final lo hizo Alexis Castro (70), justo gracias a centro de Cetré.

🎞️⚽️ Los goles en el debut de local por el Torneo Clausura. ¡Seguimos, equipo! pic.twitter.com/zFaDBftPJD — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) July 22, 2025

Estudiantes venía de una derrota en la primera fecha por 1-0 ante el Club Atlético Unión.

La anotación de Cetré ha despertado elogios en la prensa argentina. Algunos medios lo señalan como candidato al Puskas. Mientras tanto, los hinchas colombianos en redes sociales han empezado a pedir que sea llamado a la selección Colombia para una oportunidad, por su gran rendimiento en Argentina.

El jugador colombiano no marcaba desde hace dos meses cuando le marcó a Carabobo en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Cetré, nacido en Cali, antes de ir a Estudiantes jugó en Junior de Barranquilla y en el Deportivo Independiente Medellín. También ha estado en procesos de selección Colombia en las categorías de sub 15, sub 17 y sub 23.

En total, el extremo acumula 53 goles en clubes y 11 con selecciones.