Las circunstancias que llevaron a Diogo Jota a emprender un viaje por carretera desde España hacia Inglaterra se esclarecen gradualmente tras el trágico accidente que le costó la vida este jueves 3 de julio en horas de la madrugada.

El delantero portugués del Liverpool había tomado la decisión de viajar por tierra hasta la frontera española debido a complicaciones médicas recientes. Según reveló Rui Loura, editor de deportes de CNN Portugal, Jota no podía volar por recomendación médica tras haber sido sometido a “una operación en el pulmón”.

Le recomendamos: Marco Pérez sale de Junior y presentará exámenes médicos con el Pereira

El futbolista de 27 años se dirigía junto a su hermano André Silva hacia Santander, desde donde planeaba abordar un ferry programado para las 4:00 PM del jueves con destino a Plymouth, Inglaterra. La embarcación tenía previsto arribar al condado de Devon a las 11:15 PM, según información del Daily Mail.

Una vez en territorio británico, Jota continuaría su trayecto hasta Liverpool para incorporarse a los entrenamientos de pretemporada, que comenzarían el lunes siguiente. El jugador regresaba de sus vacaciones tras haber conquistado la Nations League con la selección portuguesa.

El periodista Victor Pinto confirmó que esta no era la primera vez que Jota optaba por el transporte terrestre, ya que “escogía viajar por tierra porque tenía molestias pulmonares, nada serio”, según sus declaraciones.

El accidente fatal ocurrió cuando el Lamborghini Urus en el que viajaban ambos hermanos se salió de la vía y se incendió. Las autoridades manejan la hipótesis de que el estallido de una llanta pudo haber causado la pérdida de control del vehículo, aunque la investigación continúa.

La muerte del futbolista hoy enluta al mundo deportivo. El Liverpool, la selección portuguesa y la UEFA han emitido comunicados de pésame, mientras que figuras como Cristiano Ronaldo y LeBron James expresaron sus condolencias en redes sociales.

Darwin Núñez, compañero de equipo del fallecido, escribió: “No existen palabras de consuelo para tanto dolor. Desde donde él esté, estoy seguro que siempre estará con ustedes”, dirigiéndose a la familia de las víctimas.

Le sugerimos leer: “Hay gestos que nunca se olvidan y Diogo tuvo uno conmigo que me acompañará toda la vida”: Luis Díazv

“No tengo palabras… Me duele en el alma. No solo por lo que fue en la cancha, sino por la persona que fue fuera de ella. Hay gestos que uno nunca olvida, y Diogo tuvo uno conmigo que me acompañará toda la vida. Mi abrazo está con Rute, sus tres hijos y su familia. Descansen en paz, Diogo y André“, escribió Luis Díaz en su cuenta de Instagram.

Los aficionados del Liverpool se congregaron en el estadio Anfield, donde la bandera del club ondea a media asta. En los jardines del recinto se han depositado flores, mensajes de gratitud y fotografías de Jota, con la frase “siempre será el número 20” como tributo al jugador que vestía esa camiseta.

La pretemporada del Liverpool, que debía comenzar este lunes, se desarrollará bajo el luto por la pérdida de uno de sus elementos más queridos y talentosos.