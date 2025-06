Dos goles nacidos de la creatividad del argentino Enzo Fernández cuando caía el telón del primer tiempo y otro preparado por el brasileño Andrey Santos en el minuto 97 clasificaron al Chelsea para los octavos de final del Mundial de Clubes con una goleada por 0-3 al Esperánce Tunis.

The Blues se citarán en la fase de los dieciséis mejores del torneo con Benfica este sábado en el Bank of America Stadium de la ciudad de Charlotte.

Chelsea necesitaba hoy al menos un empate para pasar el filtro del grupo D, que superó Flamengo como líder con 7 puntos.

El equipo inglés quedó a la sombra del brasileño con 6 puntos a expensas de la Bestia de África, que llegó hoy al partido en el Lincoln Financial Field de Filadelfia con expectativas y se fue del torneo con 3.

Los Angeles FC cerró la clasificación del grupo con un punto, que obtuvo de su enfrentamiento con el conjunto rojinegro de Rio de Janeiro.

El equipo de Vincenzo Maresca lavó hoy la pobre imagen que dejó el 20 de junio cuando cayó sin atenuantes en el mismo escenario de hoy por 3-1 ante Flamengo.

Este vez se encontró con un rival que también buscaba la clasificación y que pocos espacios produjo, al menos hasta que el argentino Fernández apareció sobre el final del primer tiempo con dos pases precisos con apenas dos minutos de diferencia.

Primero fue en el tercer minuto añadido y el remate final le correspondió al defensor Tosin Adarabioyo.

Poco después, cuando el cronómetro añadía 5 minutos al primer tiempo, el centrocampista argentino de 24 años despejó el camino para la definición del delantero de 22 años Liam Delap.

El segundo tiempo transcurrió con contados lujos y oportunidades de gol y una constante: la presión más incisiva de los pupilos de Maher Kanzari en busca de la igualada.

Maresca ajustó sus líneas, administró las reservas físicas y jugó con la necesidad del adversario.

En el minuto 68 retiró de la cancha a Enzo Fernández, quien cumplió hoy una de sus mejores presentaciones, y dio paso al brasileño Andrey Santos.

La apuesta de Maresca produjo una pequeña revolución en el frente y pronto el cambio del 8 por el 17 generó fisuras en el bloque defensivo del Esperánce.

Diez minutos después, en el 78, el VAR revirtió un penalti que el árbitro concedido al Chelsea.

Cuando el partido parecía caso juzgado, el jugador formado por el Vasco da Gama dejó su toque y la oportunidad para el ariete Tyrique George pusiera la guinda al partido en el minuto 9.