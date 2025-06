CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EFE

MIAMI (United States), 17/06/2025.- The Boca Juniors team poses before the FIFA Club World Cup 2025 group stage match between CA Boca Juniors and SL Benfica at Hard Rock Stadium in Miami, Florida, USA, 16 June 2025. (Mundial de Fútbol) EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH