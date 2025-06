No han colgado el bate ni la manilla. La pasión sigue latiendo entre todos los integrantes de la selección Atlántico de béisbol plus 50, que el domingo anterior se coronó campeona del Torneo Nacional, que se disputó en el estadio 20 de enero, de Sincelejo.

El combinado rojiblanco, con un variado repertorio peloteril, pasó por encima de Bolívar y lo derrotó 10-2 en el duelo decisivo por el título

“Muy alegre porque nos preparamos para esto, para levantar el título. El torneo tuvo un nivel muy bueno. Estuvimos dos meses alistando esta participación. Somos un grupo unido, todos aportamos nuestro granito de arena”, dijo Fabián Escorcia, pitcher de Atlántico.

“Pensamos que la final sería apretada, pero la cuestión se abrió y nos quedamos con el título”, agregó.

Cortesía Los atlanticenses que integraron el equipo campeón del Torneo Plus 50 de Béisbol, en Sincelejo.

Bajo la conducción del barranquillero Iván Consuegra, Atlántico barrió con casi todos los galardones. Además del trofeo de campeón, se alzó con los siguientes trofeos individuales: Daniel Mavárez, mejor pitcher por efectividad y lanzador con más ponches; Dávinson Ruiz, champion bate; Manuel Godoy, champion jardinero central; Fabián Pertuz, champion jardinero derecho y MVP de la final; y José David Acuña, mejor novato del torneo.

“Los muchachos le metieron todo. El equipo de Bolívar es tremendo, pero siempre estuvimos con la cabeza en el juego y dimos todo”, expresó Consuegra en medio de la emoción por la conquista del máximo trofeo.

“Hasta que no se consiguió el último out, no nos quedamos tranquilos”, añadió el mánager barranquillero, padre del ex lanzador Randy Consuegra.

Atlántico, campeón del Torneo Nacional de Béisbol Plus 50, en Sincelejo. pic.twitter.com/L6Aik5tAuO — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) June 17, 2025

El roster completo fue el siguiente: Adolfo Núñez Campo, Benjamín Pedrozo Rocha, Biparnalligme Valle, Carlos Adad Trillos Gutiérrez, César Humberto González Bermejo, Daniel Mavárez, Darío Sarmiento Torres, Dávinson David Ruiz Cabarcas, Edwin Miranda Molano, Éider Alexánder Godoy Baraja, Fabián José Escorcia Ríos, Fabián José Pertuz Escorcia, Fanor Rafael Taborda Sarmiento, Fernando Sánchez Pacheco, Francisco Enrique Morillo Gutiérrez, Hernando Enrique González Cuesta, Ivan Consuegra, Jaime Villa García, Javier Antonio Pájaro Casalins, Javier Mendoza Urueta, Jesús Antonio Carvajal Calderón, José Acuña Benavides, José Antonio Martínez Mercado, Laureano Barrios Urango, Leonel Charris Sierra, Luis Fernando Royero Mendoza, Manuel Dimas Godoy Barajas, Michel Polo, Nelson Pozuelo, Nicanor Benavides, Orlando Alberto Acosta Fontalvo, Osvaldo Jose Rapalino Carrol, Ricardo Arrieta, Ricardo Usme Valle, Rodolfo Núñez, Tomás Emilio Manjarrés Castro, Vicente Carlos Aguilar Pacheco, William Bríñez Quintero y Willy De La Hoz Martínez.