Pese a estar cerca de lograr la clasificación al Mundial 2026, el técnico argentino Néstor Lorenzo vive días duros al frente de la selección Colombia. El haber ganado solo un partido de los últimos cinco que ha disputado en la Eliminatoria Sudamericana ha minado un poco la confianza que se tenía sobre su proceso.

Lorenzo mantiene la calma en medio de la tempestad y trata de reconducir el barco con la mira puesta en el Mundial. Este viernes, ante Perú, en ‘el Metro’, el entrenador y la Selección como tal tienen la oportunidad perfecta de sacudirse y despejar cualquier tipo de duda. Un triunfo los mete en un 90% en la máxima cita orbital, una noticia que generaría una gran alegría, tras los golpes recibidos últimamente.

“El momento de los jugadores es fundamental. Muchas veces cambia la actualidad y el nivel de los jugadores. Es verdad que el ánimo está muy bien. Agradecido con los jugadores porque han venido a prepararse en su época de vacaciones, prácticamente. Contento porque se ha trabajado, nos hemos preparado y confiamos en que podemos sacar un buen resultado ante nuestra gente”, manifestó el entrenador en la rueda de prensa previa, la cual se realizó en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Jhonny Olivares El técnico Néstor Lorenzo en el entrenamiento observando a Daniel Muñoz y a Marino Hinestroza.

“Este es un partido clave para nosotros, porque se acerca la clasificación. Las últimas dos fechas no nos fue tan bien y tenemos que levantarnos. Si sumamos de a tres vamos a estar en una muy buena posición”, agregó.

Una de las tareas complicadas que tendrá Lorenzo para este partido ante el seleccionado inca es encontrar el reemplazo perfecto para el guajiro Luis Díaz, baja por suspensión (acumulación de tarjetas amarillas). El DT tiene claro que no hay dos como el exjugador del Junior, pero tratará de minimizar la baja echando mano de jugadores que se asocien bien con el resto de sus compañeros.

“Reemplazar a Lucho nos es fácil, no hay nadie como Lucho. Hay tres o cuatro jugadores que pueden ocupar esa posición. Estamos buscando eso, quién se acomoda mejor al resto del equipo. Ningún jugador es igual al otro, todos tienen características distintas, pero como Lucho no hay, repito. El que entre aportará lo suyo, pero de otra manera”, manifestó.

Lorenzo se refirió a la confianza con la que llega el grupo luego de los tropezones que ha tenido ante Uruguay, Ecuador, Brasil y Paraguay, dos de ellos en casa, donde no gana desde el 15 de octubre de 2024, cuando venció 4-0 a Chile.

Jhonny Olivares Los jugadores de la selección Colombia en el entrenamiento en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

“La confianza se tarda un tiempo en adquirirse y es fácil perderla. Sin duda alguna el volver a ganar ayuda, porque hemos perdido partidos donde el rendimiento no ha sido malo. No es que uno quiera que siempre nos aplaudan, pero ha habido críticas muy fuertes, gracias a Dios la mayoría contra mí. A los jugadores los han cuidado más y eso me alegra. Llegamos bien a este partido y esperamos darle una alegría la afición, que tanto la necesita”, dijo.

Por último, Lorenzo habló de la polémica que se generó en Almería, España, por la convocatoria del delantero Luis Suárez. El jugador es pieza clave de su equipo, que lo perderá en la lucha por conseguir el ascenso a primera división. El DT de la Selección defiende su decisión de llamarlo y cree que puede aportarle mucho a ‘la Amarilla’ en estos momentos.

“Es final de temporada, a muchos equipos les pasa lo mismo, por pequeñas lesiones se caen jugadores, y eso es lo que nos ha pasado Por eso nosotros decidimos siempre tener 50 o 55 jugadores bloqueados. A veces los clubes o los jugadores mismos se quejan que se bloquean y nunca se les trae y ahora que se les trae también se quejan. El jugador —el samario Luis Suárez— está feliz de estar acá, vino en un momento en que no estaba previsto, pero creemos que es el indicado para poder ayudarnos ahora”, concluyó.