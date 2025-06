Está agradecida. Agustina Amaro, la mujer que compartió una relación amorosa con Juan Ramón Verón en sus últimos años de vida, se mostró muy emocionada por las muestras de cariño y los homenajes que el club y la hinchada de Junior le tributaron a ‘la Bruja’ antes del partido ante Tolima, el sábado anterior en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Un minuto de silencio (sí se hizo), la lectura de unas palabras en su honor, un video y unas fotografías emitidas en las pantallas gigantes del escenario, un mensaje de la barra Los Kuervos y, lo mejor, un enorme y vistoso tifo con su imagen creado por la barra Frente Rojiblanco Sur hicieron parte de una serie de actos con los que el club y la afición rojiblanca homenajearon al hombre que siendo técnico y jugador le enseñó a ganar a Junior y lo guio a su primera estrella en 1977.

Homenaje a Juan Ramón “La Bruja” Verón, en el minuto 77, año del primer título del que fue técnico y jugador del Junior de Barranquilla !



Por siempre ♾️ Bruja querido 🔴⚪️🔴⚪️🔴🦈



Verón murió el pasado martes 27 de mayo, a sus 81 años de edad, tras sufrir unos inconvenientes renales y otros quebrantos de salud, pero su recuerdo permanecerá latente en Barranquilla por todo lo que significa en la historia del ‘Tiburón’.

Aunque algunos seguidores de la escuadra caribeña la criticaron por no preparar más cosas sobre el fallecimiento de Verón y hacerlas más visibles, Agustina declaró su agradecimiento hacia todo el juniorismo.

“Me han mandado muchas imágenes, me han mandado el video del telón que hizo la hinchada y fue muy emocionante. Por lo que yo viví, Juan Ramón es mucho más grande allá que acá. En Estudiantes de La Plata también es muy importante su figura, pero el cariño que le tiene la gente de Barranquilla y de Junior en particular es tremendo. He visto chicos que lo veían y se ponían a llorar, y eso es muy lindo”, expresó Amaro a EL HERALDO haciendo alusión a su presencia en ‘Curramba’ junto a Verón, en octubre de 2021.

“Juan Ramón era un enamorado de Colombia, en especial de Barranquilla, nos quedó pendiente la vuelta porque después de haber estado ahí en el 2021, la intención siempre fue volver. Creímos que podíamos llegar a volver el año pasado con el centenario, pero bueno, después no hubo nada conmemorativo por eso, así que la vuelta quedó ahí, pendiente”, agregó Amaro.

Cortesía Agustina Amaro y Juan Ramón Verón en la Ventana de Campeones, en Barranquilla.

La manera en que ‘la Bruja’ se mantenía conectado a la capital del Atlántico y a su equipo era siguiendo cada uno de sus partidos. “Estaba pendiente de Junior hasta en el hospital”, afirmó Amaro. “Lo seguíamos siempre y poníamos en internet los partidos. Estábamos muy pendientes. Todo el tiempo había anécdotas de cuando él jugó acá, del clima, de la alegría de la gente, de cómo lo recibieron, lo cómodo que se sintió, que le hubiese gustado vivir allá también, pero bueno, las vueltas de la vida hicieron que viniera otra vez a Argentina”, añadió.

La exfutbolista de 31 años, 50 menos que ‘la Bruja’, cuenta que pasaba 20 de las 24 horas del día al lado de Verón (“cuando estaba en el hospital solo salía a bañarme”). Nunca les importó “el qué dirán” por la diferencia de edades.

Josefina Villarreal/El Heraldo Tifo de la barra Frente Rojiblanco de Sur en honor a Juan Ramón ‘la Bruja’ Verón.

“La gente siempre va a hablar exista poca o mucha diferencia. La realidad es que nos conocimos en el club, yo en ese momento jugaba, trabajaba también en lo que era la sede social del club, y bueno, empezamos siendo amigos, compartiendo mates y momentos. Cuando menos lo pensamos, se dio y estuvimos los años que estuvimos. Cuando se viraliza todo esto, ya era tarde, nunca nos importó tampoco el qué dirán y por eso duramos tantos años juntos”, relató la argentina que ahora es entrenadora.

“Siempre será el amor de mi vida, eso nadie lo va a cambiar”, agregó con convicción.

Josefina Villarreal/El Heraldo La barra Los Kuervos sacó este cartel para recordar a ‘la Bruja’ Verón.

Considera que los últimos días de vida de ‘la Bruja’ Verón fueron felices porque estuvo rodeado de “su círculo íntimo, y así fue como se fue, lleno de cariño”.

“Para mí está siendo difícil, más que nada por la cantidad de tiempo que compartíamos. Yo jugaba y él me iba a ver, entrenaba y me iba a ver, dirigía y me iba a ver. Siempre íbamos a la cancha juntos. Se complica en ese sentido. Hoy (martes), justamente hace una semana, falleció, entonces es como difícil”, apuntó.

Agustina Amaro, de 31 años de edad, y Juan Ramón Verón, de 81, vivieron juntos por varios años.