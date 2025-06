César Farías termino dolido. Si bien la respuesta física y futbolística que mostraron sus dirigidos en el empate (1-1) ante el Tolima en ‘el Metro’ lo dejó tranquilo, el solo se produce porque siente que merecieron más, especialmente en un segundo tiempo donde tuvieron todas las opciones del mundo para montarse en el partido y haberse llevado los tres puntos en el arranque de los cuadrangulares semifinales de la Liga I-2025.

“Miro la cantidad de veces que rematamos en el arco, las veces que la estrellamos en el palo, nos anulan un gol que normalmente se revisa en el VAR. A mí me parece que no hay la intensidad como para falta, no sé, me tendrían que convencer de otra manera. Después hay cinco atajadas claves del arquero contrario. Buscamos el gol por derecha, por izquierda, por dentro. Todos los cambios los hicimos ofensivos. Lamentablemente no pudimos seguir con el mismo embalaje sobre el final porque se nos lesiona Teófilo (Gutiérrez). Da un poco malestar, porque era un partido que pudimos haber tenido más redito y no lo tenemos, pero bueno, los cuadrangulares son así”, resumió el entrenador venezolano.

Farías no cree que el equipo se haya caído con los cambios sino que simplemente el desgaste por todo los hecho en los primeros 70 minutos les pasó un poco de factura a los dos equipos.

“Tengo que ver más detenido esos minutos finales, pero así rápido se me viene a la cabeza la posibilidad de gol de (Déiber) Caicedo, en esos minutos volvimos a generar dos córner más. 70 minutos son mucho, la gente se desgasta, la humedad estaba altísima, vimos jugadores acalambrados, lo sintió el rival, lo sentimos nosotros, y buscábamos frescura para poder ganar el juego. Esa fue la razón de los cambios”, manifestó.

El técnico venezolano dio un parte de tranquilidad en los casos de Didier Moreno y Jhomier Guerrero, que terminaron con molestias, pero no sabe si podrá contar con Teo ante América.

“Los casos de Didier y Guerrero, no tienen ningún problema, gasto natural del partido. Es descansar y recuperarse para llegar bien al siguiente partido. Lo de ‘Teo’ hay que esperar. Tengo entendido que se tiró en el posterior. Desde donde estaba yo parecía en un principio que se había lastimado el hombro, pero no. Hay que esperar la evaluación médica que se haga”.

Farías confía plenamente en su equipo y en la respuesta que darán en los otros cinco partidos del Grupo A, empezando este miércoles ante América, en el estadio Pascual Guerrero.

“Seguimos teniendo toda la confianza en la totalidad del plantel. Jugando de esta manera, obviamente mejorando y levantando la cabeza, seguro vamos a sacar resultados. A la gente, a los que vinieron, agradecerles y recordarles que este solo es el primer partido de seis. Venimos jugando con un porcentaje alto de efectividad y tengo mucha fe y convicción que lo vamos a mantener. En el último campeonato no se ganó en el primer partido —de los cuadrangulares—, y sin embargo Junior tuvo el carácter y la capacidad de llevarlo adelante. Esta vez no se pudo ganar, lamentablemente, pero tampoco perdimos, y nosotros de visitante algo hemos hecho”, concluyó.