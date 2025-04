El Liverpool visitará Asia durante la gira de pretemporada de este 2025, en la cual empezará jugando contra el AC Milan en Hong Kong, China, antes de su primera visita de verano a Japón.

Erling Haaland estará de baja entre cinco y siete semanas

“Siempre estuvimos en pie de lucha buscando soluciones y no excusas”: César Farías

“Este equipo está para ser campeón”: Daniel Rivera

Por eso, ya se están preparando, y un suceso que no pasó desapercibido fue el que protagonizó Luis Díaz junto a su compañero japonés Wataru Endo.

En un video que se hizo viral se ve al guajiro probar algunos alimentos famosos procedentes de tierras niponas y, aunque varias de ellas le gustaron, no le agradó un snack de wasabi.

El wasabi que se come en la mayoría de los restaurantes japoneses del mundo (también en Japón) es en realidad una pasta a base de rábano picante y colorante. Realmente no contiene wasabi auténtico(o tiene muy poco) porque es una planta muy escasa->muy cara #gominolasdepeseta pic.twitter.com/VMmLMFM6Fb — Miguel A. Lurueña (@gominolasdpetro) January 24, 2020

¿Qué es el wasabi?

El wasabi es un condimento japonés de color verde intenso y sabor picante, utilizado principalmente en la gastronomía japonesa para acompañar sushi y sashimi. Se obtiene de la raíz de la planta Wasabia japonica, que crece en zonas montañosas y húmedas de Japón.

Tiene propiedades antibacterianas y digestivas, lo que lo convierte en un complemento ideal para los platillos con pescado crudo. En muchos restaurantes fuera de Japón, el “wasabi” que se sirve es en realidad una mezcla de rábano picante, mostaza y colorante verde, ya que la raíz de wasabi es costosa y difícil de conseguir.

“Vengo haciendo un arduo trabajo para estar a la altura de mis compañeros”: Teófilo Gutiérrez

Como es un poco picante, el colombiano no le gustó mucho el sabor y tomó agua para contrarrestar esa sensación que le dejó el wasabi.

Afortunadamente, el colombiano tenía agua a la mano para evitar que el sabor se le quedara dentro de la boca. “No, no. No me gusta”, dijo Díaz.

Su compañero de equipo Endo se echó a reír con la reacción del guajiro. “Estoy muy contento por ello. Estoy muy emocionado de ir a Japón con mis compañeros de equipo y tengo muchas ganas de que llegue”, dijo Wataru Endo

“Cada jugador tiene cosas diferentes que quiere hacer en Japón. A algunos les encanta el anime, así que me gustaría llevarlos a una tienda de anime. A otros les gusta la comida japonesa, especialmente el sushi, así que creo que sería fantástico llevarlos a un restaurante de sushi”, indicó.