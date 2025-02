Prohibido relajarse. No se admite un bostezo. Nada de contar ovejitas. Pelotero que se duerme… se queda sin Clásico Mundial. Esa parece ser la consigna de José Mosquera, mánager de la selección Colombia, de cara al clasificatorio que entrega dos cupos a la relevante cita beisbolera de naciones.

El representativo nacional disputará su clasificación en Tucson, Arizona, contra Brasil, Alemania y China Popular. El domingo 2 de marzo, debuta frente a los hombres del país de la samba (6:00 p.m.), el lunes 3 se mide a los asiáticos (6:00 p.m.) y el martes 4 se enfrenta a los europeos (6:00 p.m.).

EL HERALDO habló con Mosquera de este desafío, en el que le ha tocado afrontar varias bajas en el roster.

¿Cómo vislumbra lo que será este clasificatorio para el Clásico Mundial?

Es un reto importante para todos, no sólo para mí, sino para muchos jugadores que están tratando de volver al sistema de Grandes Ligas, como Harold (Ramírez) y Julio Terán, así que yo creo que hay hambre de volver al Clásico. Como equipo estamos en un momento bueno, los muchachos tienen experiencia a pesar de su juventud, Brayan Buelvas, Francisco Acuña, Michael Arroyo, por mencionar a los más jóvenes. Estos torneos requieren respeto, requieren salir a ganar desde el primer inning, esto no es una temporada larga. Por mi experiencia, sé que es un equipo que puede salir a competir, puede hacer la jugada defensiva y puede batear.

¿Cómo toma las bajas que se han presentado, José Quintana, Nabil Crismatt, Jorge Alfaro, Dónovan Solano y Carlos Arroyo, entre otros?

En la experiencia que he tenido en estos torneos, siempre he estado supeditado a permisos. En los mundiales siempre solicitamos permisos a la MLB, con las organizaciones. Cuando hemos tenido los mejores torneos, hemos recibido todos los permisos. Cuando fuimos campeones en Barranquilla (en los Juegos Panamericanos Junior 2021), estaban Dayán Frías, Jordán Díaz, Carlos Arroyo, Jair Camargo. Cuando no tenemos los mejores torneos, como en China el año pasado (Mundial Sub-23), es porque no recibimos los permisos. Nosotros no tenemos el control sobre eso. Pero, a pesar de esas bajas, estamos preparados para el clasificatorio al Clásico Mundial. Sabíamos que contar con José Quintana iba a ser difícil desde el primer día, pero por su deseo de estar ahí lo mantuvimos en el roster lo más que pudimos. Lo mismo con Alfaro y Nabil. La comunicación que tenemos con ellos es importante. Aunque no vamos a contar con José Quintana, tenemos brazos con experiencia. Su cupo lo tomará Carlos Ocampo. También me hubiera gustado tener a Dónovan, uno sueña con esos nombres, pero hay un grupo joven con experiencia en esta clase de torneos. José Quintana está tan comprometido que pidió lo incluyeran en la videollamada que tendremos mañana con todo el equipo. Solo vamos a estar todos juntos un día antes de la competencia. José me dijo: ‘yo voy a estar en esa llamada’.

Los Tecolotes de los Dos Laredos, de la Liga Mexicana de Béisbol, acaban de anunciar la contratación de Harold Ramírez. ¿Eso lo saca del clasificatorio?

No, al contrario. Harold es uno de esos jugadores más motivados para ir. A pesar de que él firmó con Dos Laredos, estoy seguro que si una oportunidad de la MLB aparece, él va a tomar eso. Por lo general ellos hacen esos acuerdos. Firmo contigo, pero si me sale algo, tú sabes, me voy para volver a Grandes Ligas. Yo creo que Harold va a tener un torneo excelente. Será una bonita oportunidad para que lo vean y pueda volver al béisbol organizado, donde todavía tiene mucho por dar.

¿Quién será su lanzador abridor en el primer juego?

Hoy en día sería Julio Terán el abridor contra Brasil, y Río Gómez, contra China. El tercer abridor depende de lo que haya pasado en los dos primeros días. Tenemos brazos importantes como Víctor Vargas, Adrián Almeida, Luis Escobar, muchachos que nos pueden dar ese empuje en el tercer juego.

Así como se cayeron peloteros de la lista por diferentes circunstancias, ¿se logró el permiso de algunos que no estaban en los planes?

Han sido más bajas que adiciones. Teníamos a los dos hermanos Arroyo, ellos en un punto estuvieron a punto de salir, pero pudimos conseguir el permiso de Michael, que para nosotros fue importante mantenerlo en la selección. Perdimos a Tres González (colombo-estadounidense), el único bateador zurdo que teníamos, pero contamos con Jesús Marriaga, que hizo un tremendo torneo en el Clásico pasado. Me siento cómodo con el equipo. Siento que tenemos jugadores líderes con una vasta experiencia como Giovanny Ushuela, Julio Terán, Reinaldo Rodríguez, Jair Camargo, Michael Arroyo y Francisco Acuña, que actualmente está jugando en el Spring Training (con Padres de San Diego). Ayer tuvo un par de juegos con el equipo grande, así que para nosotros es importante tener esa juventud. Tenemos también a Brayan Buelvas, Harold Ramírez, Dilson Herrera. Son nombres que ya han estado en estos torneos.

¿Qué fue lo que pasó con los hermanos Carlos y Michael Arroyo, que habían sido descartados por la Federación Colombiana de Béisbol en un comunicado?

Lo que pasa es que una vez ya tú tienes el permiso de la organización y de la MLB, que viene siendo lo más difícil, ya depende del jugador. Ya él dice: definitivamente no puedo ir o puedo ir. En el caso de José (Quintana) tuvimos su aprobación, pero después, cuando firme (con su nuevo equipo, que está por confirmarse), le van a decir: mira, no puedes ir. Aunque él tenga todas las ganas, aunque tenga el permiso, ellos no se ponen en una posición de riesgo. Jorge Alfaro y Nabil Crismatt obtuvieron el permiso, pero nosotros como país también entendemos que esto es un sueño por el que estos muchachos están luchando. A veces hay decisiones que a ellos los ponen contra la espada y la pared: ‘Es mi carrera, es una selección en la que en estos tres días puedo abrirle un cupo a alguien más que venga y me quite la oportunidad que era para mí (en el equipo)’. Yo entendía que estos jóvenes, a pesar de que tenían el permiso, habían situaciones con las que estaban un poco dudosos. A Carlos le molestaba la muñeca, y sé que es así porque yo lo dirigí en Caimanes. Al final me dijo: ‘José, no me siento 100%’. Mi consejo es: ‘no vayas’. Carlos ha estado en todos los procesos, a los 19 años ya era campeón de la Serie del Caribe (con Caimanes en 2022). A veces tenemos que ponernos los zapatos de ellos. Michael pensó que eran más días. Él dijo: ‘José, yo no quiero perderme una semana (de entrenamientos primaverales en los Marineros de Seattle)’. Yo le dije: ‘son tres días’. ‘Entonces yo voy’.

¿Y qué pasó en el caso de Dónovan Solano?

A Dónovan sí le negaron el permiso los Marineros de Seattle. Y lo entiendo, Dónovan es un jugador de 38 años. Obviamente, si yo soy dueño de un equipo y firmo un muchacho por un año, yo espero que él dé toda su energía y físico, todo lo que él tiene para dar, a mi equipo. Es igual a lo de José Quintana. Si un equipo lo firma, no va a querer que se gaste balas en el Clásico. Hay mucho conflicto de intereses y mucha plata de por medio como para uno ponerse en contra de la MLB.

¿Qué papel cumple Édgar Rentería en esta representación nacional?

Yo estoy muy agradecido con Édgar. Ha estado envuelto en todas y cada una de las llamadas que hemos tenido. Una persona que ha sido muy objetiva. Un líder innato. Creo que los aportes que ha hecho a la selección con sus comentarios siempre han sido en pro de buscar lo mejor. Así que contento y honrado de tener a Édgar en el equipo. Obviamente hace un gran trabajo solamente con darnos su perspectiva, sus opiniones, qué ve él. Creo que nadie mejor que él conoce todo este tipo de pasiones, de niveles, de la presión escénica. Y todo ese tipo de cosas él nos las ha compartido a nosotros, y creo que eso es importante porque nos ha ayudado a mantenernos con un objetivo claro.

¿Cómo ve a los rivales que tendrá Colombia en clasificatorio?

A Brasil lo enfrenté en el 2023 cuando ganamos la medalla de oro en (los Juegos Panamericanos) Chile-2023. Jugará con un roster similar, pero tienen caras nuevas como el hijo de Manny Ramírez, Lucas, el hijo de Dante Bichette (Dante Bichette Junior). Son dos muchachos de los que no tenemos mucha información, pero sabemos que es una inyección de energía porque seguramente Manny va a ver a su hijo competir. Todas esas cositas hay que tenerlas en cuenta. No hay que confiarse. A China lo enfrenté en China, en el Mundial Sub-23 de 2024. Vi algunos pitchers. Sé cómo juega, pone la bola mucho en juego, por eso le voy a poner un abridor zurdo, Río Gómez, que va a lanzar en el béisbol de Taiwán este año. De Alemania sí no tengo mucha información, tengo un compañero que es español, que me ha dado ciertos aspectos de cómo juegan ellos, pero a todos los rivales los voy a tratar como si estuviera jugando contra Estados Unidos, contra Dominicana, contra cualquier potencia. Nosotros somos el equipo, digamos, que a vencer, el equipo estelar. Primera vez que llegamos en esa posición, pero hemos estado en la otra, donde hemos dado sorpresas cuando nos subestiman. Ese va a ser uno de mis mensajes principales hacia el grupo: respetemos el juego, respetemos el rival. No creamos que porque vamos a jugar con Alemania nos va a lanzar Mesut Ozil o Thomas Muller. Hay que tomar las cosas en serio y pensar que tenemos ahí a Clayton Kershaw o cualquier otra estrella pitcheando.

Brasil es un equipo que tiene varios jugadores destacados y mucha influencia japonesa…

La colonia japonesa en Brasil es muy grande y juegan béisbol, así que su disciplina y su manera de preparación son muy buenas. Acuérdate de dónde vino Daniel Misaki (pitcher campeón con Caimanes). Yo lo vi en los Juegos Panamericanos y dije: ‘¡Wow!’. Brasil es un equipo que compite.

¿Cuál es el cargo exacto de Édgar Rentería?

Jimmy (Char) es el general manager. Edgar es parte del staff de nosotros, como un asesor, pero sin duda él es ese tipo de persona que no necesita un cargo para meterse en todo. Yo creo que él puede opinar en pelota, puede opinar en pitcheo, puede opinar en gerencia, puede opinar en uniforme, puede opinar en todo. Yo no le pondría un cargo, él es básicamente nuestro mayor exponente y eso ya de por sí ayuda bastante a estos muchachos.

ROSTER OFICIAL DE COLOMBIA DESPUÉS DE LAS BAJAS Y CAMBIOS

Pitchers: Julio Teherán, Rio Gómez, Víctor Vargas, Carlos Ocampo, Adrián Almeida, Danis Correa, Guillermo Moscoso, Luis Escobar, Pedro García, Yapson Gomez, Jean Herrera, David Lorduy, Jhon Romero, Réiver Sanmartín y Ezequiel Zabaleta.

Catchers: Jair Camargo, Carlos Martínez y Guillermo Quintana.

Infielders: Francisco Acuña, Michael Arroyo, Fabián Pertuz, José Ramos, Reynaldo Rodríguez y Giovanny Urshela.

Outfielders: Brayan Buelvas, Dilson Herrera, Jesús Marriaga y Harold Ramírez.

Staff: José Mosquera (mánager), Jhonathan Solano (bench coach), Jair Fernández (hitting coach), Dayán Díaz (pitching coach), Ronald Ramírez (coach de tercera) y Jaime Del Valle (coach de primera).