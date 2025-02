El Junior está lista para afrontar la novena edición de la Liga Femenina BetPlay, con el único y gran objetivo de mejorar la pésima actuación realizada en 2024, cuando terminaron en la última posición de la fase ‘Todos contra todos’, sumando solo dos puntos de 42 posibles.

Las Tiburonas —como también es conocido el equipo femenino rojiblanco— realizaron el pasado martes, en la sede Country de Combarranquilla, la presentación oficial de la nómina de 25 jugadoras que afrontará el torneo en esta nueva temporada.

Doce caras nuevas resaltan en un plantel que será dirigido, una vez más, por la entrenadora barranquillera Yinaris García. Ellas son Dayana Carrasquilla, Erika Montañez, Jency Campo, Jessica Romero, María Alejandra Baldovino, Rosa Herrera, Sara Marín, Sayuris Arias, Estefanía Arroyo, Valentina González, Dayanis De La Hoz y Melisa Morales.

De estas doce jugadoras, dos ya habían jugado en Junior en el pasado, ellas son Dayanis De La Hoz y Melisa Morales.

El grupo lo completan: Carmen Cordero, Carolay Montaño, Corina Arroyo, Karen Pinzón, María José Castañeda, Mariana Cardona, María Isabel Otálvarez, Obeida Mendoza, Paula Hernández, Vanesa Herrera, Wesly Rodríguez, Yelisa Miranda y Yiceth Dayanna Julio.

“Las expectativas este año son más altas. Sabemos que el año pasado el reto quedó demasiado corto. Lastimosamente no se pudo armar un equipo a tiempo y cuando volví, porque yo no lo armé, observé que al grupo le faltaban unas bases físicas y armar una idea de juego. Quedamos en deuda. Reconozco que no hay excusa de que yo no lo hubiese armado, porque cuando asumí el reto me propuse recomponer el camino. Para este año cogimos una base de ese grupo y lo hemos potencializado con unos nuevos elementos. Ahora tendremos a un equipo más compacto, más completo y más acoplado con lo que queremos hacer. Vamos a apostar a ir a Medellín por los primeros tres puntos”, afirmó la entrenadora Yinaris García, que contará en su cuerpo técnico con Sandra Narváez (asistente), Andrés Rubiano (preparador físico), Anderson Díaz (preparador de arqueras), Gustavo Granados (médico) y Donovan Imitola (fisioterapeuta).

Solo dos de estas 25 jugadoras no hicieron parte de la presentación, porque se encuentran concentradas en distintas selecciones: Dayanis De La Hoz, que está con el combinado nacional de futsal, y la cartagenera Alejandra Baldovino, que se encuentra con la sub-17 de fútbol.

Junior, que tendrá como rival de clásico este semestre al Alianza FC, debutará como visitante este domingo ante el Medellín —partido programado para las 5 p.m.—, para luego recibir en la segunda jornada al Bucaramanga, en el estadio Romelio Martínez. Las rojiblancas saldrán de la ciudad para jugar la tercera y cuarta fecha ante el Deportivo Pasto y el Deportivo Cali, respectivamente, para después volver nuevamente a casa para enfrentar a Millonarios y Equidad.

El calendario de la fase ‘Todos contra todos’, el cual tendrá 16 jornadas, se completa para las Tiburonas con los siguientes rivales, en su respectivo orden: Real Santander (V), Internacional (L), Alianza FC (V), América (L), Atlético Nacional (V), Once Caldas (L), Santa Fe (V), Alianza FC (L), Fortaleza (V) y Orsomarso (L).

“Este es un grupo que se viene preparando muy bien desde enero. Este año Junior bien con la mentalidad de competir. Haber quedado de ultimas en la tabla el año pasado es duro, pero siento que desde esa experiencia estamos sacando la fortaleza y las ganas de trabajar día a día para que esta temporada no solo entremos a los ocho sino que peleamos por el cupo a la final”, afirmó Mariana Cardona.

“Esta es mi cuarta temporada en Junior. La verdad feliz, porque la familia barranquillera me ha recibido muy bien. Este es un grupo joven, con hambre, con ganas de aprender. Estamos convencidas que con trabajo todo nos va a salir bien esta temporada” agregó la mediocampista.

Los ocho primeros equipos de la tabla clasificarán a los cuadrangulares semifinales, distribuidos en dos grupos de cuatro equipos. Los líderes de cada zona clasificarán a la gran final, la cual se jugará en partidos de ida y vuelta.

Los dos equipos finalistas de la Liga Femenina BetPlay serán los representantes de Colombia en la Copa Libertadores Femenina de este año.