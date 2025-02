Algunos aficionados olvidan rápido. Hace apenas un mes y medio Jorge Luis Pinto era ovacionado y reconocido como un héroe por conducir al Union Magdalena de vuelta a la primera división. Hasta las llaves de Santa Marta le dieron y lo declararon personaje ilustre.

El santandereano, con un amplio y exitoso recorrido, con un nombre ganado a nivel nacional e internacional, aceptó la invitación de su amigo Eduardo Dávila Armenta y asumió el complejo desafío de dirigir en el Torneo de Ascenso.

Sin sonrojos ni gran nómina, con mucho trabajo y disciplina, Pinto lideró el proceso de reaparición del ‘Ciclón’ en la principal categoría del fútbol colombiano y lo redondeó de forma victoriosa.

Ya en la A, el conjunto samario suma una derrota y tres empates en sus cuatro primeros partidos. No ha ganado todavía y dos de las igualdades han sido en casa y ante rivales (Junior y Equidad), que se quedaron con 10 hombres en casi todo el compromiso.

En todo caso, la ausencia de victorias fastidió y enfadó a algunos hinchas, que ya no se acuerdan del ascenso, y dispararon insultos a Pinto desde la tribuna durante el partido que Union empató 0-0 ante Equidad, este domingo en el estadio Sierra Nevada.

Esa actitud no le gustó ni cinco al experimentado entrenador, que se irritó y le contestó al aficionado que le gritaba cosas desde la gradería.

En la rueda de prensa, Jorge Luis Pinto se refirió a la situación y advirtió que no permitirá que le falten al respeto.

“He recorrido el mundo en estadios llenos, con 80 y 70 mil personas, y eso no me ha pasado. No me voy a dejar irrespetar. Pinto puede perder lo que sea, menos la dignidad. Y no me voy a dejar irrespetar, no le quepa la menor duda. Si me van a irrespetar, que busquen a otra persona. ¡No me voy a dejar irrespetar!”, recalcó.

“En las últimas horas de mi vida, cuando he recorrido el mundo, en las partes en que he estado, para que venga una persona a insultarme ahí, no padre”, agregó.

La molestia de Jorge Luis Pinto, técnico del Union Magdalena, por los insultos de un hincha durante el partido que el club samario igualó 0-0 ante La Equidad.

QUEJAS POR LA MARRULLERÍA

Pinto también se quejó por el escaso tiempo efectivo de juego que se vio en el 0-0 ante Equidad.

Sin mencionar al equipo rival y a sus integrantes, liderados por el técnico Alexis García, dio a entender que se presentaron muchas interrupciones y marrullería, algo que suele ocurrir con la escuadra bogotana.

“Me gustaría que el presidente de la Comisión Arbitral vea este partido. No estoy hablando de que hubo cosas raras, de ninguna manera, pero que mire el partido, así no se puede seguir en el fútbol”, manifestó el timonel azulgrana.

“Yo no había visto cosas de estas en el fútbol. Ustedes los futbolistas tienen que decirlo porque si yo digo algo, me sancionan. Díganselo al país”, concluyó.