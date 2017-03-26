El equipo Rosario Central ganó este sábado de local tras cinco partidos sin conocer la victoria. El encargado de darle el triunfo al conjunto rosarino fue el barranquillero Teófilo Gutiérrez.

El hijo del barrio La Chinita anotó el tanto en el minuto 62 del segundo tiempo, tras un gran pase del volante Gustavo Colman, quien conoce desde 2010 cuando fueron compañeros en 2010 en Trabzonspor de Turquía.

El gol de Teo llega días después de que él mismo confirmara su salida del club argentino Rosario Central el próximo mes de mayo, al parecer, por diferencias con el técnico uruguayo Paolo Montero y por no entender las razones de no ser titular en el equipo.

'Si la decisión de sacarme es futbolística, no comparto con el técnico. Si me toca estar en el banco voy a apoyar, pero no me acostumbro. Vengo entregando todo en los entrenamientos y jugando bien. No creo que al club le sirva que yo esté en el banco', sentenció días atrás el delantero, en una rueda de prensa.

Casualmente, este sábado Teófilo fue inicialista con Rosario. Tuvo tres remates a portería y 74,4% de precisión en los pases.

El equipo ‘Canalla’ marcha en el puesto 17 de la tabla del campeonato argentino con 21 puntos y en el cual Boca Juniors es el líder con 34 puntos.