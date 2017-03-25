El veterano suizo Rogers Federer, cuarto favorito, llega al Masters 1000 de Miami por primera vez desde 2014 con la intención de extender su gran momento tras dos importantes títulos cosechados este año.

Federer no tiene un camino fácil en su cuadro de Miami, ya que de salir airoso hoy en su primer compromiso contra el local Frances Tiafoe, puede chocar en tercera ronda con el argentino Juan Martín Del Potro (29).

Del Potro, un hueso duro de roer, sigue buscando su mejor momento como cuando ganó el US Open en 2009 y fue quinto del escalafón mundial, antes de sufrir lesiones en sus muñecas.

Federer también tiene en la parte de arriba del cuadro, de seguir avanzando, a su compatriota Wawrinka, y de salir ileso, podría enfrentarse con Nadal como en la final que le ganó en el Grand Slam de Australia.

Federer, de 35 años, levantó el trofeo en Miami en dos ocasiones (2005 y 2006), y de imponerse en la Capital del Sol podría convertirse junto al serbio Novak Djokovic en los dos únicos jugadores activos en barrer en más de una ocasión con los dos primeros Masters 1000 del año.

El posible tope Federer-Nadal sería lo mejor que le pudiera pasar al torneo que se lleva a cabo en el Crandon Park de Key Biscayne ante las ausencias de Murray, Djokovic y la estadounidense Serena Williams, quien tiene ocho títulos en la Capital del Sol. Del Potro debutaría hoy ante el holandés Robin Haase.

El torneo de Miami es considerado por especialistas y jugadores como el ‘Quinto Grand Slam’ del circuito.