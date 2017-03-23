El barranquillero Luis Felipe ‘Pipe’ Urueta fue nombrado mánager del tradicional y popular equipo del béisbol de República Dominicana, Tigres de Licey, actual campeón del importante campeonato de pelota de ese país caribeño.

Urueta, que acaba de dirigir a la Selección Colombia con gran suceso en el Clásico Mundial, asumirá la conducción de los felinos con miras a la temporada de béisbol invernal dominicano 2017-2018.

En los Tigres, en la campaña pasada, el colombiano se desempeñó como coach asistente del piloto estadounidense Pat Kelly, y fue nombrado interinamente como mánager tras la salida del norteamericano. Dirigió un juego antes de la llegada del dominicano Audo Vicento, quien finalmente conquistó el máximo galardón, el 22 en la historia de esta escuadra.

La página oficial de la novena campeona informó que 'el Gerente General, Junior Noboa, se reunió en Arizona con el staff de los Diamondbacks y obtuvo el permiso para que Urueta se haga cargo de la dirección de los Tigres en la venidera campaña'.

'Noboa y Urueta realizarán a partir de este momento las labores de contacto con los jugadores pertenecientes a la gloriosa organización azul, así como con ejecutivos del béisbol de Grandes Ligas con los fines de conformar un equipo capaz de retener la corona conquistada la temporada pasada', se agregó en la web.

Luis Felipe Urueta fue ascendido este año como coordinador de campo del equipo mayor de los Cascabeles, de la Liga Nacional. Como mánager de Colombia ganó un juego ante Canadá y sufrió dos derrotas en extra innings frente a los potentes equipos de Estados Unidos, quien a la postre resultó campeón, y República Dominicana.

Como pelotero, Urueta jugó durante ocho temporadas en las ligas menores para Arizona y en Italia. Los Diamondbaks le dieron oportunidad de trabajar como técnico y por cuatro años lo hizo como dirigente y director de su academia en República Dominicana.

En territorio estadounidense, con la misma organización, ha laborado como coach en una liga de novatos, de tercera base en triple A, en 2016 fue promovido a coordinador de Ligas Menores; y este 2017 a coordinador de campo del equipo mayor.

Ha cosechado éxitos en la Liga Invernal de su natal Colombia. En 2015 condujo al título a los Leones de Montería y también de la Serie Latinoamericana contra los campeones de Panamá, Nicaragua y Veracruz (México). En 2016 también dirigió y coronó a los Caimanes de Barranquilla.

*Con información de la página oficial de Tigres de Licey