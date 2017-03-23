Vicente del Bosque transmitió ayer todos sus conocimientos y su exitosa experiencia al frente del Real Madrid y la Selección de España, en la conferencia que brindó en el salón Jumbo del Country, ante unas dos mil personas, entre ellas personalidades del fútbol colombiano como Francisco Maturana, Reinaldo Rueda, Alberto Gamero, Faryd Mondragón, Sebastián Viera, Roberto Ovelar, Andrés Felipe Correa, José Luis Chunga, Alexis Pérez y Jorge Aguirre.

La charla del técnico español, la cual se dio luego de la intervención de su preparador físico Javier Miñano, duró alrededor de una hora y 20 minutos, en donde logró explicar su método de trabajo, basado en ejemplos de su experiencia a nivel internacional.

Del Bosque inició la conferencia describiendo dos aspectos fundamentales de su cuerpo técnico. 'Somos moderados en la victoria y moderados en la derrota', dijo.

El ex seleccionador español aseguró que en su proceso de formación aprendió 'valores', los supo 'cultivar' y luego los intentó transmitir a los jóvenes, cuando trabajó en la reserva del Real Madrid, y a los jugadores profesionales a los que tuvo la fortuna de dirigir, tanto en el equipo merengue como en La Roja.

El ‘Bigotón’, como es conocido en el mundo del fútbol, admitió que su carrera ha sido enriquecedora por un aspecto muy importante, administró tanto la pobreza como la riqueza, en los respectivos equipos donde tuvo la oportunidad de trabajar.

'Cuando llegamos al Real Madrid administramos pobreza, no pasábamos por un buen momento en el club y aprendimos mucho de esa experiencia para luego poder llegar a la cúspide. Con España pasó lo contrario, administramos riqueza. Heredamos el gran trabajo que dejó Luis Aragonés y supimos reforzarlos, dándole el mejor manejo, para luego ganar lo que nunca habíamos ganado. Pero con España también nos tocó administrar pobreza propia, que fue la que tuvimos en el Mundial de Brasil, donde, por muchos motivos, nos fue muy mal', cuenta.

Del Bosque dejó varios consejos sueltos a los entrenadores. 'Un técnico debe saber comunicar y escuchar, debe mantener motivado siempre al jugador, que goce con el solo hecho de ir a entrenar, y lo más importante, debe saber manejar el vestuario, que parezca que los jugadores son los que mandan, pero que al final siempre se haga lo que él quiere', manifestó.

El técnico español resaltó la labor de cinco de los futbolistas que dirigió, a quien colocó una y otra vez de ejemplo: Fernando Redondo, Claude Makelele, Sergio Busquets, Xabi Alonso y Pepe Reina. Sin dejar atrás otras fichas importantes en su proceso como Íker Casillas, Andrés Iniesta y Xavi Hernández. De todos resaltó su personalidad, liderazgo, generosidad, sacrificio y don de gentes.

Del Bosque también tuvo palabras para los jugadores, a los que calificó como los 'actores principales' en el fútbol. 'He tenido jugadores emocionales, generosos e inspiradores. No me gusta el futbolista apático, son muy malos para los equipos. Tampoco los que se dejan llevar por lo artificial del fútbol. Este es un deporte que llega a atontar, por la exposición mediática a la que está expuesto el jugador.

Otro aspecto que logra molestar es el jugador que se molesta cuando lo sacan. No entiendo por qué pasa eso. El jugador debe entender que el entrenador siempre quiere lo mejor para él. Si lo cambia es por una razón específica, sea futbolística o física', expresó.

El ‘marqués’, como también es conocido, resaltó las características que debe tener un buen entrenador: 'Debe ser un líder moral, un ejemplo para el vestuario, un formador, debe respetar a todos los jugadores por igual, debe tener vocación para entrenar, debe observar, debe generar credibilidad dentro del grupo, debe saber trabajar en equipo, junto a su cuerpo técnico, debe tener carácter para tomar decisiones y, por último, debe tener un buen sentido del humor para sortear ciertos momentos de dificultad', dijo.

Por último, Vicente Del Bosque dejó una frase con la que describe a la perfección su manera de actuar y trabajar. 'El fútbol se basa en la búsqueda de un resultado positivo, pero no todo vale para ganar', concluyó.

Fue una charla amena la que brindó en Barranquilla uno de los grandes técnicos en la historia del fútbol. Su palmarés habla por él en el plano deportivo y su humildad lo destaca en el ámbito personal.

Su palmarés

Selección de España

Un Mundial (2010)

Una Eurocopa (2012)

Real Madrid

Dos ‘Champions’ (2000 y 2002), dos ligas de España (2000-2001/ 2002-2003), una Copa Intercontinental (2002), una Supercopa de Europa (2002), una Supercopa de España (2001).