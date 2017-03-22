Si algo identifica a Vicente Del Bosque es su sobriedad y humildad. Nunca dice una palabra de más y mucho menos se le escapa un elogio personal. Centra todo el éxito de trabajo en el 'trato interpersonal' y les regala todo el protagonismo a sus jugadores.

Esta noche, en rueda de prensa en el hotel Hotel Movich Buró 51, Del Bosque dio nuevamente cátedra de manejo, esta vez no de plantilla, como lo hizo en el pasado en el Real Madrid y la selección española, sino de prensa. No se comprometió con ninguna respuesta, fue muy diplomático, simplemente se dedicó a resaltar la labor de sus jugadores, los principales responsables de todos los éxitos que consiguió como entrenador.

'Me aproveché de los grandes jugadores que tuve a mi cargo. Me pasó primero en el Real Madrid y luego en la Selección de España. También debo decir que en ambos casos tuvimos un pelín de suerte, esa que necesita todo equipo ganador', dijo el español, que se encuentra en Barranquilla para dictar una charla, este miércoles a partir de las 9 a.m., en el Salón Jumbo del Country Club.

Del Bosque confesó que nunca se vio como entrenador de fútbol, pero terminó disfrutando de esa linda experiencia. 'Me veía más como un formador, un guía de los chavales, por eso inicié entrenando en las menores del Real Madrid. Pero finalmente el camino me llevó a ser técnico y terminé disfrutando esa linda y enriquecedora experiencia', expresó.

El técnico español resaltó, la fuerte competencia que existe en el fútbol sudamericano. Calificó de 'espectacular' la eliminatoria de nuestro continente y metió a Colombia entre los grandes protagonistas, junto a Brasil, Argentina y Uruguay.

'El fútbol en Sudamérica se ha igualado por lo alto. Aquellos países que dominaban, como Brasil, Argentina y Uruguay, se la han añadido selecciones como Colombia, Chile y Ecuador, que están al mismo nivel. Esto hace que la eliminatoria sea espectacular desde lo futbolístico', afirmó.

De la Selección Colombia habló poco, pero sí se mostró sorprendido por el crecimiento que ha experimentado en los últimos años. 'En mi etapa con la Selección de España tuve la oportunidad de enfrentarlos y fue un partido muy exigente, realmente jugaron muy bien. El crecimiento que han experimentado en los últimos años ha sido muy bueno y eso habla muy bien del trabajo que se viene haciendo'.

De lo que si no quiso hablar fue del colombiano James Rodríguez. Se mostró muy respetuoso de las decisiones que toma su colega Zinedine Zidane, a quién considera el único con la potestad de hablar con autoridad del ‘10’ del Real Madrid.

'No vine tan lejos para hablar de James (risas). Es un tema que solo le incumbe al actual técnico del Real Madrid. Es un excelente jugador, pero no me considero la persona idónea para hablar sobre su situación actual en el equipo', declaró el DT.

Del Bosque estuvo acompañado en la mesa por dos técnicos colombianos campeones de la Copa Libertadores: Francisco Maturana y Reinaldo Rueda. Ambos mostraron un respeto profundo por el trabajo del entrenador español, a quien consideran un 'referente en la dirección técnica'. 'El trabajo de Del Bosque marcó mis inicios como entrenador. Es un referente de todos, por su humildad, su trabajo y don de gente', expresó Rueda, actual técnico de Atlético Nacional.