Vicente Del Bosque, técnico que ganó la Copa del Mundo de fútbol con España en 2010, ya se encuentra en Barranquilla para dictar una charla sobre fútbol y liderazgo, la cual se ha denominado ‘Hablemos de Fútbol con Vicente Del Bosque'. Fue recogido por una camioneta en la pista de aterrizaje y salió custodiado por dos agentes de la Policía.

'El Bigotón', que se vio sorprendido por el lente de EL HERALDO cuando salía de la pista de aterrizaje, bajó la ventana de su vehículo y regaló un saludo de bienvenida, sin dar declaraciones.

El reconocido entrenador español aterrizó este martes en la ciudad a las 3:30 p.m., en compañía de Toni Grande y Javier Miñano, todos miembros del cuerpo técnico que lograron con el seleccionado ibérico el título mundial en Sudáfrica.

Este martes, a partir de las 7 de la noche, Del Bosque concederá una rueda de prensa en el Hotel Movich Buró 51, ubicado en la carrera 51B con calle 94, segundo piso. La charla se realizará mañana, desde las 9 a.m., en el Salón Jumbo del Country Club.

Del Bosque es uno de los técnicos más ganadores en la historia del fútbol. En su palmarés reposan títulos como la Liga de Campeones, la cual obtuvo en dos oportunidades con el Real Madrid; el Mundial de Sudáfrica 2010, que ganó con la Selección de España, y la Eurocopa de Polonia y Ucrania 2012, la cual alcanzó también con La Roja, entre otros títulos.

Cortesía