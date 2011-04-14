ANDRÉS CRISTALDO/EFE EFE

El Deportes Tolima se despidió ayer de la Copa Libertadores con un decoroso triunfo como visitante 2-0 sobre el Guaraní paraguayo que, por su parte, cerró una de sus peores campañas en la competición al pasar sin sumar puntos en la fase de grupos y encajar 16 goles en seis partidos.

Danny Santoya y Luis Closa, en los minutos 48 y 68, respectivamente, anotaron para el triunfo al Tolima en su encuentro del Grupo 7, disputado ante una escasa concurrencia en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción.

En forma simultánea, el Cruzeiro brasileño goleó a domicilio por 0-3 a Estudiantes de La Plata y con 16 puntos se afianzó como líder de la llave. En la fase de octavos de final le acompañará el conjunto argentino, que sumó diez.

Tanto el equipo colombiano como el paraguayo habían llegado hoy a este encuentro sin posibilidades de continuar en la Libertadores.

El Tolima cosechó ocho puntos y el Guaraní no logró sumar en seis encuentros, mientras que Estudiantes y Cruzeiro ya habían sellado con anterioridad su pase a octavos.

En la primera etapa, ambos equipos mostraron un juego abierto que favoreció en mayor medida a la escuadra visitante.

Julián Hurtado arremetió de cabeza contra la valla del uruguayo Pablo Aurrecochea, dejando entrever a los 30 segundos las ansias de triunfo del Tolima.

En el 7 surgió otra posibilidad de anotación para los colombianos, esta vez tras un potente remate de tiro libre de Luis Closa que atravesó la barrera y fue a parar a las manos del portero local.

Closa volvió a probar suerte a los 19 pero el balón se perdió fuera del campo de juego.

La respuesta no se hizo esperar y Micael Jordane, a quien el árbitro boliviano Joaquín Antequera mostró la amarilla en el 6, remató contra el arco del paraguayo Anthony Silva.

El capitán Miguel Ángel Paniagua también busco el gol del cuadro 'aborigen' en el 27, con un remate de larga distancia que fue repelido por Silva.

Closa volvió a lo suyo y con un fuerte tiro de media distancia mandó el balón a las gradas.

Tras el retorno de vestuarios, el Tolima siguió insistiendo en el ataque y como fruto de ese trabajo llegó el gol a los 48, gracias a Santoya, que recibió un pase profundo y sin mayores inconvenientes mandó el balón a las redes de la portería de Aurrecochea.

El Guaraní siguió buscando su primer tanto de la mano de Paniagua, quien en varias ocasiones trató de anotar con remates largos.

El segundo grito de gol de los colombianos llegó gracias a Closa, quien en la media luna acomodó el balón y definió con firmeza en el 68.

El Guaraní cerró una pésima campaña en su duodécima participación en la Libertadores, mientras que el Tolima registró una digna campaña en su quinta presencia en la competición continental.