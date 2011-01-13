DRtavi1%5B1%5D.jpg

El defensa central Pedro Tavima y el delantero boliviano Diego Cabrera reforzarán al Real Cartagena, que por estos días desarrolla su pretemporada en Barranquilla.

Tavima llega procedente del Junior, donde permaneció durante gran parte de 2010 incapacitado por una lesión de rodilla, mientras que Cabrera se encontraba con el Deportivo Pasto en la Primera B.

Estas dos incorporaciones se suman a la del arquero uruguayo Adrián Berbia, el volante argentino Emanuel Molina y el atacante Jámerson Rentería, entre otros nombres de jugadores poco conocidos y que vienen de la Primera B. El delantero panameño Delano Welch está en período de prueba.