Este jueves 21 de agosto, a las 8:00 p.m., la escritora y artista visual barranquillera Viviana Vanegas Fernández llega a Luz Terraza Rock con la presentación de su libro de cuentos - Todas las mujeres que llevo adentro-, ganadora de la Beca Distrital de Narrativa 2024 y publicado por la editorial Sílaba.

La autora conversará con el escritor, periodista cultural y docente Carlos Polo, quien ha liderado espacios de encuentro literario en la ciudad y ha impulsado la lectura y el diálogo en torno a la literatura en Barranquilla.

En esta obra, Vanegas explora la experiencia femenina a través de relatos que enlazan lo íntimo con lo colectivo, abordando las vivencias personales y sociales desde un lenguaje audaz y sensible.

“Este libro nació de forma espontánea, pero al construirlo, me di cuenta de que las mujeres siempre han sido el eje central de mi trabajo creativo”, afirma la autora.

Viviana Vanegas Fernández (Barranquilla, 1989) es escritora, artista visual y bacterióloga. Su primer libro de cuentos, Todos somos escapistas (2020), marcó el inicio de una propuesta narrativa que combina lo íntimo y lo social.

Ha recibido reconocimientos como el Portafolio Distrital de Estímulos de Barranquilla 2024 (categoría cuento) y la Mención de Honor en el VIII Premio Nacional de Cuento de la Cueva (2018-2019). Además, es cofundadora y directora del colectivo artístico Brurráfalos, desde donde impulsa la escritura en la región Caribe.

Luz Terraza Rock, fundado por Mauricio Angulo, se ha consolidado como un escenario de circulación para artistas locales y nacionales. Aunque surgió con un fuerte vínculo con la música, hoy abre también un espacio para la literatura, convirtiéndose en punto de encuentro para autoras y autores que buscan compartir sus obras con públicos diversos en un ambiente alternativo y cercano.

Con esta presentación, Todas las mujeres que llevo adentro continúa su recorrido por distintos espacios culturales, reafirmando la importancia de descentralizar la literatura y acercarla a nuevos públicos.