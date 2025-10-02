Se siente como pez en el agua en la dirección. La reconocida actriz Flora Martínez, que en 2023 debutó como cineasta con su ópera prima ‘Itzia, tango y cacao’, sigue detrás de las cámaras y recientemente acaba de finalizar el rodaje de su segunda película.

A través de redes sociales la también cantante hizo el anuncio y contó detalles de este nuevo proyecto cinematográfico en el que, al igual que en su primera cinta, también actuará.

La cinta llevará por nombre ‘Mamá basta’ y es una adaptación cinematográfica de la obra de teatro ‘Mi madre, mi novia y yo’, escrita por la argentina Mechi Bove y que ya ha tenido distintas presentaciones en teatros del país.

De acuerdo con la directora, el elenco lo conforman Rafael Zea, Marcela Benjumea, Bernardo García, entre otros nombres.

“En esta película confirmé que me apasiona dirigir tanto como actuar. No me dejan compartir/decir mucho más por ahora. Pronto les daré más información acerca de esta desopilante comedia de la cual me siento super orgullosa”, escribió la renombrada artista.

Entretanto, de esta obra de teatro se puede saber que retrata como en navidad y la casa de la señora Victoria está divinamente decorada para la época. Fernando, sobre sus cuarentas, sigue viviendo con su mamita; hoy va a presentar a su nueva novia, Leticia. Esta debería ser una reunión amable y tranquila, pero Fernando tiene dos secreticos por revelar: no le ha dicho a su novia que todavía vive con su mamá, y tampoco le ha dicho a su madre que se va de la casa.

Esto no les va a gustar nada. Sus dos mujeres tienen visiones muy diferentes de la vida pero tienen ambas un gran carácter, en la mitad está este adolescente cuarentón con ganas de liberarse y madurar.