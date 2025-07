Este jueves llega a las salas de cine en Colombia No Other Land, el documental que estremeció al mundo y que se consagró con el Óscar a Mejor Documental. La película no es solo un retrato sobre la ocupación en Palestina: es un grito urgente de resistencia y humanidad, contado desde la primera línea por quienes viven día a día la amenaza de perderlo todo.

Lea ‘One to One: John & Yoko’, una mirada reveladora a su vida y su legendario concierto

Durante más de cinco años, Basel Adra, un joven activista palestino, documentó con su cámara la destrucción de su comunidad en Masafer Yatta, una región agrícola en el sur de Cisjordania, ocupada militarmente por Israel. A su lado se unieron Hamdan Ballal, también palestino; y Rachel Szor y Yuval Abraham, israelíes críticos con la ocupación. Juntos formaron un colectivo de cineastas y activistas que decidieron contar su historia con la mayor honestidad posible.

“Somos un grupo de activistas palestinos e israelíes haciendo esta película juntos porque queremos detener la expulsión de nuestra comunidad y resistir la realidad de apartheid en la que nacimos —desde lados opuestos e injustos—”, aseguran los directores en su manifiesto. “Lo único que podemos hacer frente a una realidad cada vez más violenta es gritar algo radicalmente diferente. Esta película es una propuesta de cómo podríamos vivir: no como opresores y oprimidos, sino en plena igualdad”.

Aquí El asesino del gancho regresa: ‘Sé lo que hicieron el verano pasado’ revive el clásico slasher

Cineplex/Cortesía

Una tierra condenada a desaparecer

Masafer Yatta es una región montañosa donde por siglos han vivido familias palestinas dedicadas a la agricultura. Sin embargo, en 1980 el ejército israelí la declaró “zona de entrenamiento militar” o “Firing Zone 918”, lo que permitió, según documentos oficiales, destinar esas tierras para asentamientos israelíes expulsando a la población nativa. En 2022, la Corte Suprema de Israel autorizó la mayor expulsión forzosa de palestinos desde 1967, lo que implicó demoler aldeas completas y desalojar a más de 1.800 personas.

“La gente aquí es muy apegada a su tierra, vivimos como agricultores y este es el único sitio donde realmente me siento en casa”, dice Basel Adra. “Mi mayor deseo es poder vivir una vida normal aquí con mi familia, sin la ocupación militar ni los asentamientos violentos que nos roban las tierras. Siento un profundo amor por mis vecinos y por la atmósfera especial que tenemos, pero temo que todo eso se pierda”.

Además Colombia y España anuncian acuerdo de coproducción audiovisual y cinematográfica

No Other Land es el primer documental que muestra desde adentro la política sistemática de desplazamientos forzados mediante la demolición de hogares. La injusticia se refleja en cada escena: mientras más del 98% de las solicitudes palestinas de construcción son rechazadas, los colonos israelíes edifican sin restricciones. “La mera existencia de los palestinos en sus propias tierras es considerada ‘ilegal’ por el ejército”, denuncia el filme.

Un proyecto colectivo en medio del peligro

La película condensa más de 2.000 horas de grabaciones hechas en condiciones extremas. “He estado filmando durante más de una década, y mis padres también grababan desde antes. Por eso teníamos un archivo gigante que mostraba memorias desde mi infancia”, cuenta Basel.

También Natalia Reyes regresa a Hollywood con ‘Shadow Force: Sentencia de Muerte’

El proceso creativo fue completamente horizontal. “Decidimos desde el principio que cualquier decisión se tomaría solo por consenso total. Si uno de nosotros no estaba de acuerdo, no avanzábamos”, explican los directores. Incluso el montaje se hizo en condiciones desiguales: mientras Basel y Hamdan no podían salir de Cisjordania por estar en listas negras del ejército israelí, Yuval y Rachel editaban desde Jerusalén. Para unificar criterios, se trasladaron a la casa de Basel y desde allí terminaron la película con ayuda de asesores internacionales.

“La edición fue un reto enorme —admiten—, pero permitió que tuviéramos conversaciones profundas y entendiéramos las sensibilidades políticas de cada uno”.

Más ¡Paren todo! ‘Stranger Things’ estrenó el primer tráiler de la temporada 5

Cineplex/Cortesía

Un grito contra la violencia sistemática

El documental muestra escenas que resultan difíciles de asimilar: casas reducidas a escombros, niños creciendo bajo ocupación, comunidades enteras viendo cómo sus aldeas son borradas del mapa. Desde octubre de 2023, la situación se ha agravado con la escalada del conflicto en Gaza y el aumento de la violencia de colonos armados en Cisjordania.

“Los colonos armados crearon bloqueos cerca de nuestras casas, entran a las aldeas para expulsar a la gente —relata Basel—. Así fue como dispararon a mi primo. Algunos colonos usan uniformes del ejército y otros son soldados realmente, no sabemos quién es quién. La policía está controlada por colonos y no investiga los ataques. Para nosotros, fuera de la cámara, no hay mucho más qué hacer”.

Lea Martin Scorsese debuta en una categoría de actuación de los Emmy por ‘The Studio’

Según cifras del documental, el 97% de las denuncias contra ataques de colonos son cerradas sin acusaciones, mientras el 99,13% de los abusos cometidos por soldados contra palestinos quedan impunes.

Para Yuval y Rachel, la situación en la propia sociedad israelí es cada vez más opresiva. “Desde el 7 de octubre nos llaman traidores. Hemos recibido amenazas físicas y verbales por nuestro trabajo. El ambiente en Israel está más reclutado hacia la guerra, los llamados a la venganza se han vuelto parte del discurso. Casi no hay espacio para una discusión política”, cuentan.

Aquí Owen Cooper, Jamie Miller en ‘Adolescencia’, hace historia con su nominación al Emmy

Etienne Laurent/Etienne Laurent / The Academy Basel Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal and Yuval Abraham pose backstage with the Oscar® for Documentary Feature Film during the live ABC Telecast of the 97th Oscars® at Dolby® Theatre at Ovation Hollywood on Sunday, March 2, 2025.

Un llamado urgente desde la pantalla grande

La esperanza de los realizadores es que la película trascienda el cine y logre un impacto real. “Queremos que nuestro documental sirva para presionar al ejército israelí a detener la expulsión de Masafer Yatta y permitir que las aldeas existan libremente. Pero también queremos que sea un llamado urgente para acabar con la ocupación y crear un nuevo marco político donde palestinos e israelíes sean igualmente libres y soberanos”, aseguran.

Con una duración de 96 minutos y filmado en árabe, hebreo e inglés, No Other Land es más que una película: es un testimonio de lucha, de pérdida y de humanidad. Un documento que expone un apartheid moderno, contado por quienes lo enfrentan, y que ahora podrá verse en los cines colombianos para que el mundo no cierre los ojos ante lo que está ocurriendo.

Además La serie ‘Severance’ lidera las nominaciones al Emmy con 27 candidaturas