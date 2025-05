Volveremos a flotar. Los amantes de las historias de terror están ansiosos con ver la nueva propuesta del universo ficcional de IT que tuvo ya dos películas basadas en la obra homónima de Stephen King y ahora mostrará al mundo la nueva serie ‘Welcome to Derry’, precuela de estas cintas.

Es así como recientemente HBO presentó el primer teaser de esta nueva producción que fue desarrollada por los cineastas Andy Muschietti, Barbara Muschietti (IT, IT: Capítulo Dos) y Jason Fuchs (IT: Capítulo Dos, Mujer Maravilla, Argylle – Agente Secreto), y se estrenará en primavera de este año por el canal HBO y en HBO Max.

Ambientada en el universo de IT, creado por Stephen King, IT: Welcome to Derry se inspira en la novela original y expande la aterradora visión presentada por Andy Muschietti en las películas IT y IT: Capítulo Dos.

El elenco de la serie incluye a Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, además de Rudy Mancuso y Bill Skarsgård.

La producción ejecutiva está a cargo de Andy y Barbara Muschietti (por Double Dream), Jason Fuchs, Brad Caleb Kane, David Coatsworth, Bill Skarsgård, Shelley Meals, Roy Lee y Dan Lin.

El guion del primer episodio fue escrito por Fuchs, quien también es co-showrunner junto a Kane. Andy Muschietti dirige varios capítulos de la serie.