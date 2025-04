Jacob Elordi, conocido por su paso por Euphoria y su aclamado papel en Saltburn, vuelve a la pantalla chica con un rol protagónico que marca un antes y un después en su carrera.

Lea Rami Malek busca justicia en el thriller ‘El Amateur’

Se trata de ‘El camino estrecho al norte profundo’ (The Narrow Road to the Deep North), una miniserie épica que se estrena el 18 de abril en Latinoamérica por Universal+, y que ya ha sido calificada por medios como The Guardian y la BBC como “cinematográfica”, “sorprendente” y “profundamente conmovedora”.

Basada en la novela de Richard Flanagan —ganadora del prestigioso Booker Prize— la historia sigue al soldado australiano Dorrigo Evans, interpretado por Elordi, quien fue capturado como prisionero durante la Segunda Guerra Mundial mientras se desempeñaba como cirujano.

Aquí Exposición virtual de fotografía estará abierta durante Semana Santa

Pero además de lidiar con los horrores del conflicto y salvar vidas usando métodos poco convencionales, Evans carga con un secreto que lo persigue: un romance prohibido que pone en jaque a su matrimonio, a su familia y a su propia estabilidad emocional.

El guion estuvo a cargo de Shaun Grant (Nitram, Mindhunter) y la dirección es de Justin Kurzel (The Order, Nitram), quienes le dieron a la producción un tono íntimo, visceral y visualmente impactante. No se trata solo de una serie bélica: es una propuesta que mezcla acción, drama humano, romance e historia, todo enmarcado en una puesta en escena de primer nivel.

Además HBO renueva la serie ‘The Last Of Us’ para una tercera temporada

Elordi, quien se sometió a una transformación física para interpretar al protagonista con realismo, ha descrito la experiencia como emocionalmente intensa.

Ingvar Kenne/Universal+ Narrow Road to the Deep North - Season 1 - Episode 104

“Nos invadió una especie de paz y alcanzamos un nivel de amor que va más allá de lo que estamos acostumbrados”, dijo el actor en relación a las escenas ambientadas en la guerra. Para él, este papel representa uno de los más desafiantes de su carrera y también su primer protagónico en televisión.

También Viola Davis: “La gran revelación de G20 es que una mujer negra lidera una cinta de acción”

El elenco se completa con grandes nombres como Ciarán Hinds (Belfast), Odessa Young (Mothering Sunday), Olivia DeJonge (Elvis) y Simon Baker (Limbo, Breath), quienes aportan matices y profundidad a esta historia compleja sobre la memoria, el dolor, el deber y el amor.

Además de su poderosa narrativa, El camino estrecho al norte profundo está inspirada en una historia real: Richard Flanagan escribió la novela como homenaje a su padre, quien fue prisionero de guerra durante la construcción del Ferrocarril de Birmania (actual Myanmar), escenario que sirve de telón de fondo a buena parte de la serie.

Más Rodrigo Sorogoyen presidirá el jurado de la Semana de la Crítica de Cannes

La producción fue realizada por Curio Pictures con financiamiento de Screen Australia y el Gobierno de Nueva Gales del Sur. En Australia, Nueva Zelanda y Canadá se verá a través de Prime Video, pero en Latinoamérica será exclusiva de Universal+ a través de su canal Universal Premiere, parte del paquete que incluye también Universal Cinema, Universal Crime, Universal Comedy y Universal Reality.

Aquí Los cuentos de Marvel Moreno cobran vida en luneta 50

Con una mezcla de crudeza, poesía y belleza visual, El camino estrecho al norte profundo se perfila como una de las apuestas televisivas más ambiciosas de 2025. Si te gustan las historias profundas, humanas y bien contadas, esta es una cita obligada.