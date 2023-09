Carnaval de la 44 entregó sus Joselito Carnaval de Oro

A la ceremonia asistieron también Triana Isabella Santamaría Ortega y Jesús David Zuluaga Ortega, reyes infantiles del Carnaval de la 44 quienes se despidieron de su público carnavalero.

“Es un gusto poder verlos nuevamente, esta experiencia fue lo mejor que me ha pasado, porque me encanta bailar y guardar las tradiciones. El carnaval de la 44 es un lugar que te puedes expresar y resguardar las tradiciones. Quiero decirles que el camino no fue fácil, pero no importó porque cumplí ese sueño que quería de ser reina de la 44”, aseguró Triana Santamaría.