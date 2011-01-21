Archivo particular

Polémica, criticada por cientos y amada por miles. La tigresa del oriente, es una peruana de 66 años que ha sido llamada La reina del Youtube.

Músicos como Juanes, Calle 13 o Andrés Calamaro se han declarado fanáticos de su música. Sus videos superan las cinco millones de visitas. En Venezuela las boletas de sus conciertos se venden como pan caliente y estará en Barranquilla en el Carnaval Internacional de las Artes, pero quien está detrás de esta ex maquilladora de televisión, cuyo nombre real es Judith Bustos, aquí una entrevista con la felina de la cumbia selvática, la Tigresa del Oriente.

¿Es cierta la historia de que usted nació en plena selva peruana?

Es un hecho que forma parte de mi biografía, y algo de lo que me enorgullezco. Nací en la selva virgen, mis padres estaban asentados en las afueras de Iquitos, en las plantaciones de caucho. Una mañana mi papá se fue a trabajar y mi madre se quedó arando la tierra, cuando le llegaron los dolores de parto, y así sin más, llegué al mundo, entre el canto de los pájaros y el rugir de los felinos.

¿A su singular nacimiento se le atribuye su imagen felina y su música catalogada de ‘selvática’?

Claro que sí. La selva es parte de mí, y por eso le canto, por eso hago mi ‘cumbia selvática’, para hablar de mis tradiciones culturales. Por eso me visto de esa forma, para exaltar el lugar de donde vengo. Aunque en los últimos años me he salido un poco del formato folclórico y he hecho reguetón y algo de rock con una banda de Lima.

¿En qué época sale de Iquitos y llega a Lima, ciudad alejada de los ecos de la selva?

A la edad de 7 años salgo de allí, y me voy a estudiar. Me quedo en Lima con unos familiares de mi madre y con una tía, quien se empeñó en que estuviera a su lado, porque ella sabía las condiciones de pobreza en las que vivíamos, junto a mis 15 hermanos. Mi tía me enseñó el arte de la costura, es por ello que yo misma, aún confecciono mis propios diseños. Esos años en Lima me dediqué a trabajar, estudié cosmetología y ejercí como maquilladora en un canal nacional llamado América Televisión.

¿En qué momento crea su personaje ‘La Tigresa del Oriente’?

De América TV paso a trabajar al Canal 5 y conozco a muchas estrellas de la canción como Raphael, El Puma, Celia Cruz, Paloma San Basilio, y cuando los veía en escena algo en mi corazón se agitaba, porque muy dentro de mí tenía un sueño de ser una cantante reconocida, pero la crianza de mis hijas. Cuando ya mis hijas fueron independientes escribí Nuevo amanecer, el tema que me hizo famosa en Youtube, sin querer. El resto se los contaré en Barranquilla el sábado 19 de febrero en el Teatro Amira de la Rosa.

Por John Better