Concurso Nacional de la Belleza

La memoria del escultor español Eladio Gil fue honrada ayer justo antes de que hoy se cumpla su sepelio, tras la decisión de la Secretaría de Infraestructura de Cartagena de retirar de uno de los pedestales un segmento de ‘Los Alcatraces’, escultura de su autoría para que que entre a etapa de restauración.

Por un momento, corrió la noticia de que la obra ubicada en la Avenida Santander había sido robada pero por fortuna las aves no tomaron otro rumbo, comentó Raimundo Angulo, director ejecutivo del Concurso Nacional de Belleza que con la Fundación Grupo Conservar, dirigida por el maestro Salim Osta Lefranc, asumió del año 2000 al 2005 el mantenimiento de esa obra.

‘Los Alcatraces’, realizada en la década de los 80', se encuentra en estos momentos abandonada, derruida, y de ser restaurada en su totalidad sería el verdadero homenaje al escultor español

Ayer, como fue su voluntad, el cuerpo del maestro Eladio Gil Zambrana fue velado en el salón Pierre Daguet de la Escuela Superior de Bellas Artes, donde familiares, estudiantes, profesores y amigos le dieron un último adiós. El escultor, que llegó a Cartagena en 1961, se convirtió casi que de inmediato en uno de los profesores más brillantes y temidos por los estudiantes del mencionado recinto, quien fue recordado por su hija María José Gil como un enamorado de la heroica que siempre le entregó sus mejores creaciones a la ciudad que lo acogió cuando salió de su natal Andalucía en busca de nuevas oportunidades.

La salud del maestro 'empezó a decaer desde el momento en que otra de sus obras, la célebre India Catalina la cambiaron de lugar', aseguró su hija.

Su voluntad

La mayor alegría del escultor fue cuando lo declararon ‘Hijo adoptivo de Cartagena’. 'Mi papá no dudaba en afirmar que esa fue su más grande dichas los, por el inmenso amor que le tenía a la ciudad', dijo su hija quien prepara tres obras del artista que serán donadas a la ciudad, tal como el lo pidió.