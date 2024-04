El caso de Jairo Zapa, asesinado hace 10 años en Córdoba, puede quedar impune

Zapa Velásquez pide al Tribunal, pero en especial al conjuez, que haga el trabajo que le corresponde, que cumpla con su deber y “no permita que el 29 de este mes prescriba el caso de la muerte de mi hijo. Desde hace 5 meses el abogado del asesino de mi hijo presentó una apelación y no la han resuelto. Ese conjuez está mamando gallo y no resuelve el caso en ese Tribunal que se ha caracterizado por sus demoras hasta por más de un año, por dilatar las cosas. Estamos preocupados y les pido celeridad”, dijo Fausto Zapa Velásquez, quien no descarta que existan algunos intereses que tengan paralizados este caso de mi hijo.

Juan Felipe Amaya, el abogado de la familia Zapa, le dijo a un medio radial nacional que están preocupados por esa situación, pero “confiamos en la administración de justicia en el Tribunal Superior de Montería y que no permita una circunstancia de esta naturaleza que, sin duda alguna, sería una verdadera bofetada para los derechos de las víctimas”.