Un duro golpe a la subestructura ‘Javier Yepes Cantero’ del Clan del Golfo, que delinque en el departamento de Córdoba, propinó la fuerza pública al capturar a cuatro de sus señalados integrantes.

Se trata de los alias David, presunto cabecilla de zona; ‘Consuelo’, encargada de la logística y reclutadora; ‘Tifani’ o ‘Estrella’ y ‘Tamara’, perfiladoras de víctimas para homicidio y extorsión.

A ellos los detuvieron gracias a un arduo trabajo desplegado por unidades de la Sijin, Sipol y del Batallón Junín. Les incautaron, en los allanamientos, un revólver y seis equipos celulares.

Con la captura de alias Tamara y la notificación de alias Toñito lograron los esclarecimientos de los homicidios de Camilo Vergara Reina, ocurrido el 15 de abril de 2025, y de Kevin Hoyos Villalba, ocurrido el 31 de mayo en el municipio de Sahagún.

Por otra parte, las autoridades materializaron tres órdenes de captura y una notificación en el municipio de La Apartada, afectando a la subestructura Uldar Cardona Rueda, donde capturaron a alias Barbas, jefe de puntos y coordinador criminal, alias Foca y alias Iván, que se desempeñaban como observadores criminales.

Con la notificación de alias el Enano fueron esclarecidos los homicidios de Wilmar Rivera Contreras, Yafed Navarro Anaya y Yoiner Pérez Montaño, ocurridos en La Apartada.

Adicionalmente fue capturado alias Camilín, integrante de la subestructura `Javier Yepes Cantero’, que hacía parte del componente financiero y se dedicaba a ejercer presión y amenazas para la extorsión sobre sectores económicos del bajo San Jorge; y en Buenavista fue capturado alias Monte, perteneciente a la subestructura ‘Rubén Darío Ávila Martínez’ del mismo GAO. Sería el encargado de materializar homicidios para presionar a comerciantes de la región.