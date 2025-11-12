En cumplimiento del Acuerdo No. 080 de 2025, que convoca y establece el cronograma para el proceso de designación del rector de la Universidad de Córdoba para el período 2026–2031, se cumplió el panel de presentación de propuestas de los candidatos ante la comunidad universitaria y sociedad en general.

El evento, que contó con la participación de los tres aspirantes al cargo: Jairo Torres Oviedo, Francisco Torres Hoyos y Delia González Lara, le permitió a la comunidad universitaria, estudiantes, docentes y funcionarios, conocer de primera mano las líneas de acción y proyectos que cada candidato plantea para el desarrollo de la institución durante el próximo periodo rectoral.

Cortesía Unicórdoba

El panel fue transmitido en directo a través de los canales oficiales de comunicación de la Universidad, y giró en torno a los ejes misionales de docencia, investigación y extensión, abordando temas de alta relevancia para el futuro de la alma máter como la reacreditación institucional de alta calidad, la eficiencia administrativa y financiera, el proceso de regionalización universitaria, el bienestar universitario, la innovación académica y los retos de proyección social de la Universidad de Córdoba.