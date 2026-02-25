En respuesta a la crítica situación climática que enfrenta el departamento de Córdoba, la Universidad Metropolitana de Barranquilla (Unimetro) puso en marcha una misión humanitaria que beneficiará a comunidades vulnerables en zonas aledañas al casco urbano de Montería.

Bajo su lema institucional “Comprometidos con el servicio social”, Unimetro se convierte en la primera universidad de Barranquilla en liderar una acción integral de esta magnitud frente a la emergencia que afecta a miles de familias cordobesas.

Una respuesta académica con impacto real

Las intensas lluvias registradas en las últimas semanas han generado inundaciones, afectaciones en viviendas, pérdida de enseres, contaminación de fuentes de agua y un aumento en enfermedades gastrointestinales, respiratorias y dermatológicas, especialmente en población infantil y adultos mayores.

Frente a este panorama, Unimetro movilizó aproximadamente 40 voluntarios, entre ellos médicos residentes de los programas de Pediatría, Ginecología y Obstetricia y Medicina Interna, además de médicos generales, nutricionistas, bacteriólogos y personal de apoyo en salud.

La jornada incluye atención médica integral, entrega de medicamentos, desparasitación preventiva, donación de alimentos no perecederos y entrega de elementos de aseo e higiene personal. Estas acciones buscan mitigar el riesgo de brotes epidemiológicos y fortalecer la atención primaria en salud en sectores con acceso limitado a servicios médicos.

Alianzas estratégicas que potencian la ayuda

La misión humanitaria se realiza en articulación con aliados estratégicos como la empresa Expreso Brasilia y Laboratorios ECAR, quienes han sumado esfuerzos logísticos y farmacéuticos para garantizar el traslado del personal, los insumos médicos y las ayudas humanitarias. Gracias a esta alianza, se asegura una intervención organizada, segura y de mayor alcance territorial.

Una universidad al servicio del país

“La Universidad Metropolitana no solo forma profesionales de excelencia, forma ciudadanos con sentido humano. Hoy respondemos al llamado de Córdoba porque entendemos que la academia debe estar presente donde más se necesita”, afirmó Gina Díaz Buelvas, Directora de Voluntariado Unimetro.

Y agregó: “Nuestra misión humanitaria representa un acto de coherencia institucional. No podemos ser indiferentes ante el dolor de las comunidades afectadas por el cambio climático. Estamos comprometidos con llevar salud, prevención y esperanza a quienes hoy enfrentan condiciones de vulnerabilidad extrema”.

En otro pronunciamiento, destacó: “Este reconocimiento no solo exalta el esfuerzo, la disciplina y el talento, sino que también refleja el compromiso de la Universidad Metropolitana con el mérito académico”.

Educación con propósito social

Más allá de la asistencia inmediata, esta intervención fortalece el enfoque de formación integral de Unimetro, permitiendo que sus residentes y profesionales en formación vivan experiencias reales de servicio comunitario, atención en territorio y responsabilidad social universitaria.

En un contexto donde el cambio climático incrementa la frecuencia e intensidad de eventos extremos, iniciativas como esta consolidan el papel de la academia como actor clave en la construcción de resiliencia social y sanitaria.

La Universidad Metropolitana de Barranquilla reafirma así su compromiso con el Caribe colombiano y con las comunidades que requieren acciones concretas y solidarias.