Para celebrar 75 años liderando la industria de muebles en Colombia, Muebles Jamar se tomará las calles de Barranquilla con una gran caravana hoy sábado cuatro de octubre.

Esta será una celebración especial porque está diseñada para rendirles un homenaje a las familias barranquilleras que han sido parte de esta historia y para agradecerles el apoyo durante más de 7 décadas de trayectoria.

El desfile comenzará a la 1:30 p.m. en la Calle 63 con Carrera 41 en el sector de Siete Bocas, y continuará su recorrido por la Carrera 41, cruzando por la Calle 52, luego bajando por la Carrera 38, hasta la Calle 34, en el famoso Jamar Principal, del Paseo Bolívar de Barranquilla.

Serán más de 600 artistas en escena, incluyendo músicos, bailarines, presentadores, influenciadores de la ciudad y nacionales, y muchas otras sorpresas que llenarán las calles de Barranquilla de música, ritmo y energía.

Jamar, reconocido por su compromiso con la calidad y el diseño, no solo llevará a los barranquilleros un desfile espectacular, sino que también repartirá regalos increíbles durante el recorrido. Los asistentes podrán recibir colchones, butacas, sillas, bonos para compra y muchos otros productos.

La invitación para los barranquilleros es que se sumen a esta celebración. “¡Así que no te quedes atrás y acompáñalos en este desfile para llevarte algo a casa!”,

Para disfrutar de esta fiesta, Jamar invita a las familias, amigos y a todos los barranquilleros a sumarse a esta celebración única. “No olvides llevar tu silla, ubicarte en cualquier punto de la ruta de la caravana y vivir esta gran fiesta llena de sorpresas. Jamar lleva 75 años siendo parte de nuestras casas, de nuestras vidas, y ahora es el momento de devolverle todo ese amor. ¡Es el plan del fin de semana, imperdible!”.

Una historia que nació en Barranquilla

La historia de Jamar comenzó en 1933, cuando Jaime Naimark, con tan solo 16 años, decidió dejar su trabajo como contador para fabricar y vender muebles en Barranquilla, buscando sustento para su familia recién llegada desde Polonia.

En 1951, abrió el primer almacén en el Paseo Bolívar, hoy conocido como Jamar Principal, con la visión de ofrecer muebles de calidad y, lo más revolucionario para la época, la posibilidad de adquirirlos a crédito.

Ese modelo permitió que miles de familias trabajadoras pudieran acceder a mobiliario digno y duradero, una innovación que transformó la forma de comprar muebles en Colombia. Década tras década, la empresa creció sobre los pilares de la financiación accesible, el diseño, la exhibición de ambientes reales y el servicio excepcional.

Hoy, tres generaciones después, el legado de Jaime continúa vivo en manos de su hijo Max Naimark y sus nietos Benny y Jessica, junto a un equipo de más de 1.200 colaboradores y 9.000 empleos indirectos.