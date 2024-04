El naufragio de la reforma a la salud ocasiona incertidumbre en el país

Pero para el mandatario lo que sucedió con la reforma a la salud es que "el Congreso no puede hacer verdaderas reformas en favor del pueblo, quizás porque los grandes contratistas se han vuelto dueños de la política".

Agregando que "a los congresistas que votaron en contra de la iniciativa, algunas de cuyas campañas políticas fueron financiadas por EPS, no les gustó el proyecto, porque no querían que las EPS se volvieran gestoras y buscaban que continuaran siendo aseguradoras, a pesar de que se comieron la plata de los fondos de reservas técnicas y no han dado los resultados esperados”.

Para el analista político, Yann Basset, aplicar esta reforma por vía administrativa no es posible: “Puede hacer mucho por decreto el Gobierno pero provocando controversias jurídicas. Sí puede desarrollar algunos aspectos del proyecto que no requieren cambios legales, por ejemplo tratar de ampliar la cobertura en el ámbito rural o cosas por el estilo”.

Pero, advierte el catedrático de la Universidad del Rosario, no puede cambiar la arquitectura realmente del sistema, porque la Ley 100 sigue vigente, aunque la verdad es que el sistema necesita nuevas reglas.

“Puede intervenir EPS pero eso también genera muchas controversias sobre la condición de intervención y sobre si eso es proporcional o no, lo vemos hoy día con la Procuraduría, y más allá de esto si eso se toma como una especie de forma de cambiar el sistema, es muy insatisfactoria, porque la intervención genera de por sí muchos problemas además de los que ya tenían las EPS”, indicó el politólogo.

Y concluye Basset que “a veces es en los momentos de mayores bloqueos donde pueden surgir soluciones, aunque yo no creo que el Congreso esté en una actitud de bloqueo completo contra el Gobierno”.

En la opinión del consultor político Juan Francisco Valbuena, “después de este estruendoso fracaso del Gobierno en el Congreso, que no solamente le costó gran parte de su capital político sino también varias prebendas que el Gobierno les dio a representantes para pasar esa reforma que terminó hundida en el Senado, pues las alternativas realmente son pocas”.

Señala el ex editor político en el Congreso que no se debe aplicar vía decreto o intervenciones la reforma, como lo ha venido haciendo la Superintendencia de Salud, “porque evidentemente ese organismo no tiene la capacidad para brindarle de manera adecuada el servicio de salud a alrededor de 25 millones de personas que están en las EPS que ya fueron intervenidas de manera arbitraria y dictatorial”.

“La alternativa aquí es que el presidente detenga esa máquina, esa avalancha de intervenciones ilógicas y se siente con todos los sectores interesados en la salud y con los partidos y los gremios y se construya un proyecto sencillo que apunte a la universalización del servicio y a unos mayores controles a algunas EPS”, puntualizó.

El sociólogo Jorge Bolívar Berdugo, investigador senior de la Universidad Simón Bolivar, dijo que no es posible lograr la reforma mediante decretos: “La ley está por encima de los decretos, la actuación sería ilegal y demandable ante el Consejo de Estado, estamento que decretaría dicha legalidad. Y los costos y tiempos de transición del nuevo sistema lo hacen inviable”.Añade el catedrático que por el camino de las intervenciones a las EPS “no se pueden cambiar sus funciones ni sus objetivos, la Intervención es para administrar recursos. Y el Gobierno no tiene las capacidades técnicas ni logísticas para administrar las siete EPS”.

Aunque advierte que “es cierto que las EPS limitaron sus servicios, abandonaron el concepto de salud pública, omitieron la atención primaria y hasta desviaron recursos, pero todo ello se puede corregir con base en la ley”.