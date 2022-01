Reducir aislamiento a 7 días, entre las nuevas medidas que anuncia Minsalud

También, el ministro de Salud se refirió a las personas asintomáticas, comentando que si están vacunadas no es necesario que hagan aislamiento.

“Las personas que son asintomáticas, que no tienen ningún síntoma, si están vacunadas, en el caso de que tengan esquema completo, dos dosis de vacunas, no están obligadas a hacer aislamiento preventivo. Muy importante, quienes sean contactos estrechos de personas que tuvieron sintomatología, son familia, viven en la misma vivienda pero no tienen síntomas, no tienen necesidad de tomarse la prueba ni hacer aislamiento si esas personas tienen el esquema completo de vacunación", advirtió el mandatario.

Y añadió, “por el contrario, si esas personas no tienen completo el esquema de vacunación o no han sido vacunadas deben guardar inmediatamente aislamiento preventivo al igual de siete días para evitar fuente de contagio para las demás personas”.

En cuanto al personal de salud, los que estén en contacto con alguien contagiado deben hacer aislamiento y una prueba PCR.

“El personal de salud que tiene una especial vulnerabilidad en el caso de la ómicon por la alta transmisibilidad, es necesario que guarde aislamiento de siete días, y si es necesario que se realice una prueba PCR o de antígenos para poder verificar el diagnóstico” Sugirió Ruiz.

Por último, recomendó que no se debe limitar la asistencia de los niños en los colegios durante las próximas semanas e invitó a todos los colombianos a completar los esquemas de vacunación.