La orden de la Procuraduría debe cumplirse: Margarita Cabello

Explicó además en este sentido que “la carta del presidente no tiene ninguna facultad para revocar o anular los efectos de una orden de la Procuraduría”, refiriéndose al caso Dau y la controversial misiva del jefe de Estado al respecto.

Y concluyó la jefa del Ministerio Público cuestionando: “Quien debe dar ejemplo por la democracia colombiana está generando caos. (...) Cada vez que no le guste al presidente algo, entonces no lo respetará. Eso no puede suceder”.