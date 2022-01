Críticas a Fecode por posición sobre el retorno a la presencialidad educativa

“Fecode esta dañando irreversiblemente la educación. No hay fundamento científico para no regresar a la normalidad académica: Plan de vacunación #Covid es exitoso, no existe recomendación de #OMS y niños necesitan presencialidad para aprender y sociabilizar. ¡A clases!”, escribió en Twitter el senador David Barguil, precandidato presidencial del conservatismo.

Desde otra orilla, Carlos Fernando Galán, candidato del Nuevo Liberalismo al Senado, señaló: "El Nuevo Liberalismo debe pedir el regreso inmediato a la presencialidad en la educación. La virtualidad está profundizando las brechas del sistema educativo. No puede ser que los directivos de Fecode hagan campaña por todo el país pero pidan no volver a la presencialidad".