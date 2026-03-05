El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (INPEC) informó en las ultimas horas que sus funcionarios lograron identificar una nueva modalidad de ingreso de elementos prohibidos a la cárcel de La Dorada, Caldas.

La autoridad penitenciaria señaló que “el intento fue detectado en tiempo real, durante labores rutinarias de control y custodia en el perímetro del establecimiento”.

Asimismo reveló que la nueva modalidad pretendía ejecutarse desde zona extramuros, usando el sistema de alcantarillado de aguas lluvias como vía de ingreso. Además, el ingreso iba a ser “por arrastre y halado secuencial” usando 34 botellas amarradas, y una cuerda de aproximadamente 30 metros.

¿Qué elementos incautaron?

De acuerdo al comunicado, los funcionarios del Inpec evitaron que ingresaran celulares, armas y drogas a las celdas de la cárcel Doña Juana de La Dorada, Caldas. Destacando los siguientes elementos:

Tecnología para comunicaciones ilícitas. (29 celulares, 02 modem, 85 accesorios celular, 49 SIMCARD).

12 armas cortopunzantes.

7.855 gr estupefacientes.

26,6Lt licor y +1M en efectivo.

5 unidades de herramientas.

“No fue un hecho fortuito, fue el resultado de la capacidad operativa. Las organizaciones criminales cambian sus métodos, buscan rutas no convencionales”, manifestó el Inpec, indicando que el hallazgo fue “clave”.

Asimismo, aseguró que “el INPEC se anticipa, lee patrones, rompe esquemas conocidos de ingreso ilegal”.

Respuesta inmediata del Inpec

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia indicó que ante la nueva modalidad detectada para ingresar elementos prohibidos a la cárcel, la institución actuó de inmediato “activando los protocolos de seguridad”.

Además, se hizo una “adecuación estructural inmediata del punto vulnerable” y “refuerzo de controles en zonas de confianza operativa”.