“Gustavo Petro es un personaje arrogante que va a dejar al país mal”

R.

Es un fracaso absoluto cualquier paz que venga sin justicia. La ley 975 de justicia y paz, tan criticada, pero desmovilizó estructuras paramilitares que causaban terror. Y al menos pagaron de cinco a ocho años y algo devolvieron. Funcionó, fue buena, La de La Habana, no. La de La Habana dejó pensionados a unos personajes ya mayores y dejó en el negocio de la coca a otros. A mí no me gusta que hablen de disidencias porque las FARC nunca se dividió a lo largo de su historia. Fue una paz para ganarse un Nobel un personaje mezquino y desleal como lo fue Santos, que nos dejó muchos problemas. Y ahora Petro en su vanidad, porque no es convicción sino vanidad, nos vende una paz total mientras matan policías, soldados, líderes sociales y población civil.