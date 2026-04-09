El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) emitió una alerta sobre un aceite facial llamado Snoil Skin Natural Rejuvenation Oil, que se estaría comercializando de forma ilegal en plataformas digitales del país.

Leer más: Fuerte comunicado de ‘Los Kuervos’ tras muerte de uno de sus líderes en Cartagena

El organismo de control sanitario señaló que dicho producto no cuenta con registro sanitario ni respaldo científico, y su uso podría generar reacciones adversas en quienes lo aplican en la piel.

La alerta, registrada como No. 73-2026, confirma que el aceite no cumple con la normativa vigente del Decreto 677 de 1995, lo que significa que no ha sido evaluado en términos de calidad, seguridad ni eficacia.

Según la entidad, el aceite promete efectos rejuvenecedores y terapéuticos para la piel, sin embargo no cuenta con respaldo científico, por lo que su uso representa un riesgo inminente para quienes lo utilizan.

El Invima indicó además que el producto se está vendiendo por redes sociales, aplicaciones de mensajería, sitios web y canales que permiten a cualquier ciudadano comprarlo sin controles sanitarios.

Ver también: Establecimientos de Drogas La Rebaja pasarán a ser puestos de salud y dispensarios, anunció Petro

Asimismo, alertó que la aplicación de este tipo de productos sin registro puede generar desde reacciones alérgicas e irritaciones en la piel, hasta enfermedades dermatológicas graves, o la exposición a sustancias peligrosas que no deberían estar presentes en cosméticos o aceites faciales.