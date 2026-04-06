El presidente Gustavo Petro negó de manera categórica cualquier relación con alias “Papá Pitufo”, señalado por el propio mandatario como un presunto contrabandista y lavador de activos, y aseguró que incluso impidió que sus recursos ingresaran a su campaña.
Según explicó, una vez tuvo conocimiento del individuo —identificado como Diego Marín— ordenó establecer controles para evitar cualquier tipo de financiación irregular.
“Puse blindajes en mi campaña para que no entraran sus dineros. Lo impedí”, afirmó, al tiempo que reconoció que dentro del sistema político “siempre hay codiciosos”.
El jefe de Estado insistió en que no ha tenido ningún tipo de acuerdo o relación con el señalado delincuente, más allá de su interés en que comparezca ante la justicia.
“No tengo ningún trato con él distinto a que se siente a declarar”, sostuvo.
En su pronunciamiento, Petro también reiteró que el presunto contrabandista habría intentado infiltrar diferentes instituciones del Estado durante décadas, aunque subrayó que su gobierno ha buscado evitar ese tipo de influencias.
El mandatario aprovechó para cuestionar por qué Marín no ha sido extraditado a Colombia y sugirió que existen intereses dentro de algunas entidades que estarían impidiendo su regreso por temor a lo que pueda revelar.