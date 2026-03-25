Tras un día del fatídico despegue del Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), a Bogotá llegaron los cuerpos de los 69 uniformados que resultaron como víctimas fatales del siniestro aéreo.

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Los cadáveres llegaron a bordo de dos aviones de la FAC al Comando Aéreo Militar de Catam, en Bogotá, provenientes del municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo, lugar donde ocurrió el accidente.

Las Fuerzas Militares más temprano informaron que se estaban realizando los actos urgentes correspondientes para la plena identificación de los cuerpos y los procedimientos legales respectivos que se realizarán en la ciudad de Bogotá.

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“Cada uno de ellos partió cumpliendo su deber, con honor, entrega y amor por Colombia. Hoy no solo los despedimos como soldados, sino como hijos, padres, hermanos y compañeros que dejan una huella imborrable en nuestras filas y en el corazón de la nación. Su sacrificio no será olvidado. Permanecerán por siempre en nuestra memoria y en la historia de un país que reconoce su valor”, dijo Pedro Sánchez, ministro de Defensa.

En la aeronave, de matrícula FAC 1016, iban a bordo 126 personas: 11 tripulantes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, 113 militares del Ejército Nacional y dos miembros de la Policía Nacional, de los cuales 57 resultaron heridos y 69 fallecieron.

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Asimismo, el Comando del Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana dispusieron de equipos multidisciplinarios para brindar acompañamiento integral, apoyo psicológico, social y administrativo a los familiares del personal fallecido y herido, “reafirmando el compromiso institucional de apoyar de manera permanente a quienes, con honor y sacrificio, sirvieron a la patria”.

Identidades de los fallecidos del Ejército

Sargento Segundo Carlos Andrés Tabaco Franco Cabo Primero Jairo Andrés Rincón Machado Cabo Tercero Jhon Jairo Acuña Cruz Cabo Tercero Yeerson Fabián Otavo Yaima Soldado Profesional Wilmer Olegario Petevi Pontoja Soldado Profesional Jonatan Moreno Baena Soldado Profesional José Yefer Moreno Viveros Soldado Profesional Janier Andrés Navarro Rangel Soldado Profesional Juan Camilo Ovallos Lozano Soldado Profesional Santiago Andrés Arias Pérez Soldado Profesional Cristian Camilo Baza Tordecilla Soldado Profesional Julian David Céspedes Arias Soldado Profesional Juan Sebastián Chaverra Romaña Soldado Profesional Jesús Enrique Chiquillo Miranda Soldado Profesional Cristian Camilo Contreras Astroza Soldado Profesional Jhon Fader Cruz Vargas Soldado Profesional Luis Eduardo González Hernández Soldado Profesional José Marco Mendoza Caicedo Soldado Profesional Jorge Luis Morales Rumbo Soldado Profesional Jarvi Dabián Morán Viteri Soldado Profesional Andrés Javier Moreno Chávez Soldado Profesional Edier Enrique Obando Renjifo Soldado Profesional Wilson Daniel Otavo Tique Soldado Profesional José Alfredo Pérez Ramírez Soldado Profesional Alejandro José Ramírez Mejía Soldado Profesional Jaider Alexis Solís Torres Soldado Profesional Arley Camilo Tordecilla Warnes Soldado Profesional Romer Vargas Silva Soldado Profesional Hugo Mario Varón Reyes Soldado Profesional Willian Andrés Vélez Ortiz Soldado Profesional Camilo Andrés Argel Villadiego Soldado Profesional Daniel Esteban Arias Pérez Soldado Profesional Luis Eduardo Blanco Hernández Soldado Profesional Yeiner Cabrera Bustos Soldado Profesional Leandro Díaz Reyes Soldado Profesional Eyder Yobany Dizu Morano Soldado Profesional Brayan Espejo Díaz Soldado Profesional Carlos Andrés Giraldo Beltrán Soldado Profesional Rafael Santo Guerra Almeida Soldado Profesional Jesús Eduardo Hernández Hernández Soldado Profesional Mateo Herrera López Soldado Profesional Brandon Leonel Jiménez Clavijo Soldado Profesional Jhon Jairo Libreros Tarapuez Soldado Profesional Luis Antonio López Orozco Soldado Profesional José Esteban Marino Saavedra Soldado Profesional Marco Tulio Martínez Varón Soldado Profesional Jeison Mena Hurtado Soldado Profesional Ederxander Morales Torres Soldado Profesional Anderson Steven Moreano Cantícus Soldado Profesional Fabián Andrés Moreno Rodríguez Soldado Profesional Jesús Antonio Narváez Vargas Soldado Profesional Luis Andrés Noreña Andica Soldado Profesional Giovanny Ocampo Tenorio Soldado Profesional Benjamín Esteban Pérez Torres Soldado Profesional Urbano Junior Pertuz Martínez Soldado Profesional Juan Ernesto Quintero Aquite Soldado Profesional Arnulfo Montanches Giraldo Soldado Profesional Óscar Favián Romero Silva Soldado Profesional Deimer Alexis Muñoz Cerón Soldado Profesional Jesús Alejandro González Soldado Kalet David Julio Severiche

Identidades de los fallecidos de las FAC