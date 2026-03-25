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Por:  Redacción ELHERALDO.CO

Tras un día del fatídico despegue del Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), a Bogotá llegaron los cuerpos de los 69 uniformados que resultaron como víctimas fatales del siniestro aéreo.

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Los cadáveres llegaron a bordo de dos aviones de la FAC al Comando Aéreo Militar de Catam, en Bogotá, provenientes del municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo, lugar donde ocurrió el accidente.

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Las Fuerzas Militares más temprano informaron que se estaban realizando los actos urgentes correspondientes para la plena identificación de los cuerpos y los procedimientos legales respectivos que se realizarán en la ciudad de Bogotá.

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“Cada uno de ellos partió cumpliendo su deber, con honor, entrega y amor por Colombia. Hoy no solo los despedimos como soldados, sino como hijos, padres, hermanos y compañeros que dejan una huella imborrable en nuestras filas y en el corazón de la nación. Su sacrificio no será olvidado. Permanecerán por siempre en nuestra memoria y en la historia de un país que reconoce su valor”, dijo Pedro Sánchez, ministro de Defensa.

En la aeronave, de matrícula FAC 1016, iban a bordo 126 personas: 11 tripulantes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, 113 militares del Ejército Nacional y dos miembros de la Policía Nacional, de los cuales 57 resultaron heridos y 69 fallecieron.

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Asimismo, el Comando del Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana dispusieron de equipos multidisciplinarios para brindar acompañamiento integral, apoyo psicológico, social y administrativo a los familiares del personal fallecido y herido, “reafirmando el compromiso institucional de apoyar de manera permanente a quienes, con honor y sacrificio, sirvieron a la patria”.

Identidades de los fallecidos del Ejército

  1. Sargento Segundo Carlos Andrés Tabaco Franco
  2. Cabo Primero Jairo Andrés Rincón Machado
  3. Cabo Tercero Jhon Jairo Acuña Cruz
  4. Cabo Tercero Yeerson Fabián Otavo Yaima
  5. Soldado Profesional Wilmer Olegario Petevi Pontoja
  6. Soldado Profesional Jonatan Moreno Baena
  7. Soldado Profesional José Yefer Moreno Viveros
  8. Soldado Profesional Janier Andrés Navarro Rangel
  9. Soldado Profesional Juan Camilo Ovallos Lozano
  10. Soldado Profesional Santiago Andrés Arias Pérez
  11. Soldado Profesional Cristian Camilo Baza Tordecilla
  12. Soldado Profesional Julian David Céspedes Arias
  13. Soldado Profesional Juan Sebastián Chaverra Romaña
  14. Soldado Profesional Jesús Enrique Chiquillo Miranda
  15. Soldado Profesional Cristian Camilo Contreras Astroza
  16. Soldado Profesional Jhon Fader Cruz Vargas
  17. Soldado Profesional Luis Eduardo González Hernández
  18. Soldado Profesional José Marco Mendoza Caicedo
  19. Soldado Profesional Jorge Luis Morales Rumbo
  20. Soldado Profesional Jarvi Dabián Morán Viteri
  21. Soldado Profesional Andrés Javier Moreno Chávez
  22. Soldado Profesional Edier Enrique Obando Renjifo
  23. Soldado Profesional Wilson Daniel Otavo Tique
  24. Soldado Profesional José Alfredo Pérez Ramírez
  25. Soldado Profesional Alejandro José Ramírez Mejía
  26. Soldado Profesional Jaider Alexis Solís Torres
  27. Soldado Profesional Arley Camilo Tordecilla Warnes
  28. Soldado Profesional Romer Vargas Silva
  29. Soldado Profesional Hugo Mario Varón Reyes
  30. Soldado Profesional Willian Andrés Vélez Ortiz
  31. Soldado Profesional Camilo Andrés Argel Villadiego
  32. Soldado Profesional Daniel Esteban Arias Pérez
  33. Soldado Profesional Luis Eduardo Blanco Hernández
  34. Soldado Profesional Yeiner Cabrera Bustos
  35. Soldado Profesional Leandro Díaz Reyes
  36. Soldado Profesional Eyder Yobany Dizu Morano
  37. Soldado Profesional Brayan Espejo Díaz
  38. Soldado Profesional Carlos Andrés Giraldo Beltrán
  39. Soldado Profesional Rafael Santo Guerra Almeida
  40. Soldado Profesional Jesús Eduardo Hernández Hernández
  41. Soldado Profesional Mateo Herrera López
  42. Soldado Profesional Brandon Leonel Jiménez Clavijo
  43. Soldado Profesional Jhon Jairo Libreros Tarapuez
  44. Soldado Profesional Luis Antonio López Orozco
  45. Soldado Profesional José Esteban Marino Saavedra
  46. Soldado Profesional Marco Tulio Martínez Varón
  47. Soldado Profesional Jeison Mena Hurtado
  48. Soldado Profesional Ederxander Morales Torres
  49. Soldado Profesional Anderson Steven Moreano Cantícus
  50. Soldado Profesional Fabián Andrés Moreno Rodríguez
  51. Soldado Profesional Jesús Antonio Narváez Vargas
  52. Soldado Profesional Luis Andrés Noreña Andica
  53. Soldado Profesional Giovanny Ocampo Tenorio
  54. Soldado Profesional Benjamín Esteban Pérez Torres
  55. Soldado Profesional Urbano Junior Pertuz Martínez
  56. Soldado Profesional Juan Ernesto Quintero Aquite
  57. Soldado Profesional Arnulfo Montanches Giraldo
  58. Soldado Profesional Óscar Favián Romero Silva
  59. Soldado Profesional Deimer Alexis Muñoz Cerón
  60. Soldado Profesional Jesús Alejandro González
  61. Soldado Kalet David Julio Severiche

Identidades de los fallecidos de las FAC

  1. Teniente Coronel Juan Pablo Amador Pinilla
  2. Mayor Jaime Alexander Fernández Camargo
  3. Mayor Natalia Rojas Velandia
  4. Subteniente Julián David González Herrera
  5.  Técnico Primero Javier Fernando Méndez Torres
  6. Técnico Segundo Jhonathan Stid Pinzón Reyes
  7. Subintendente Ariel Leonardo Villota Guevara
  8. Patrullero Carlos Elías de la Cruz Gutiérrez