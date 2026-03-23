Sobre el trágico accidente ocurrido en la mañana de este lunes 23 de marzo en Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, que involucra a un avión Hércules que transportaba tropas de las Fuerzas Armadas de Colombia, ya hay las primeras reacciones.

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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó el hecho, lamentando lo ocurrido e informó que aún no se tiene conocimiento sobre el número de fallecidos.

“Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra Fuerza Aeroespacial Colombiana sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de nuestra Fuerza Pública. Unidades militares ya se encuentran en el lugar de los hechos; sin embargo, aún no se ha determinado con precisión el número de víctimas ni las causas del siniestro. Se han activado todos los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, así como la investigación correspondiente”, publicó en sus redes sociales el ministro.

“Es un evento profundamente doloroso para el país. Que nuestras oraciones acompañen y alivien en alguna medida el dolor”, agregó.

Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra @FuerzaAereaCol sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de nuestra Fuerza Pública.



Unidades militares ya se encuentran en el lugar de los hechos; sin… — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) March 23, 2026

Por otro lado, el procurador Gregorio Eljach Pacheco, por medio de las redes sociales de la Procuraduría, también lamentó el hecho y expresó su solidaridad con los familiares de los fallecidos.

“El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, lamenta el accidente de un avión de la Fuerza Aeroespacial Colombiana en Puerto Leguízamo, Putumayo. Desde la Procuraduría expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares de los uniformados que se encontraban a bordo de la aeronave en cumplimiento de su deber, así como acompañaremos las investigaciones que se inicien para esclarecer lo ocurrido”, se lee en lo comunicado por la PGN.

Asimismo, el partido Centro Democrático también se manifestó en redes sociales.

“Profundo dolor por la tragedia ocurrida en Puerto Leguízamo, Putumayo. Lamentamos la pérdida de tantas vidas en este accidente que enluta al país, en su mayoría miembros de la Fuerza Pública que servían a Colombia con honor. Enviamos un mensaje de solidaridad y fortaleza a las familias de las víctimas, y deseamos pronta recuperación a los heridos. Es fundamental que se determinen a la mayor brevedad las causas de este accidente, para esclarecer lo ocurrido y garantizar que hechos así no vuelvan a repetirse”, se lee en la publicación.

El candidato presidencial Iván Cepeda, de igual forma en su cuenta X, lamentó el accidente: “Mis condolencias para la Fuerza Aeroespacial Colombiana, para las familias y los seres queridos de las víctimas de este trágico hecho, que enluta no solo a la Fuerza Pública, sino a la Nación entera”.

Por su parte, la también aspirante a la Casa de Nariño, Paloma Valencia, se solidarizó con las familias afectadas por el siniestro.

“Toda la solidaridad con nuestras Fuerzas Militares y con las familias de los uniformados que viajaban en el avión de la Fuerza Aérea que, según el gobierno, se accidentó en Putumayo. Lamentamos profundamente estos hechos y esperamos la mayor claridad sobre las circunstancias que rodearon semejante tragedia”, publicó.

“Al accidente también reaccionó Abelardo de la Espriella, candidato presidencial: Con profundo dolor recibo la noticia del trágico accidente del avión Hércules de Fuerza Aeroespacial Colombiana en Puerto Leguízamo, Putumayo. Acompaño en este momento de duelo a las familias de nuestros uniformados, quienes con valor, honor y espíritu de sacrificio entregan todo al servicio de la Patria. Su ejemplo permanecerá siempre en la memoria de la Nación. Gratitud eterna a nuestros héroes”.