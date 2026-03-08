El presidente Gustavo Petro cuestionó nuevamente este domingo 8 de marzo desde la Plaza de Bolívar, donde se dio apertura formal a las elecciones legislativas y consultas interpartidistas, a los organismos electorales, asegurando que están ‘obsoletos’.

“Hemos llegado a este día en relativa paz. No me retracto de lo dicho. Desde 2018 no se aplica la orden del Consejo de Estado, tenemos un Código Electoral anacrónico, esto nos implica un salto en el Congreso y la Justicia. La orden del CNE es que la ciudadanía pueda auditar técnicamente el escrutinio y el preconteo, dirimiendo si es transparente o es opaco. El Consejo de Estado dijo que es vulnerable”, manifestó el jefe de Estado.

Asimismo dijo que: “Necesitamos softwares del Estado y no tercerizados en manos de un monopolio tecnológico. Necesitamos que la Policía salga a evitar los delitos contra el sufragio, comprar votos se creía que era lo normal, una especie de enajenación”.

En medio de su intervención, el presidente aseguró que “la Policía ya ha logrado incautar más de $4 mil millones para comprar al pobre, es una cifra minúscula a la que sabemos que existe, mafias se apoderan de la ley y de las instituciones. La fiscal debe ayudarnos porque hay una larga lista de lugares para que la gente entre en masa para vender sus votos, allanar y desterrar esta práctica de Colombia”.

El jefe de Estado manifestó que “hay un millón de ciudadanos cuidando el voto hasta la última fase, incluso comparando actas de escrutinios, es un pueblo cuidando sus decisiones. Se necesita una cultura democrática. Delego en esa ciudadanía el cuidado transparente de las elecciones. Que empiecen las elecciones”, enfatizó en la Plaza de Bolívar.