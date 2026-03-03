Este domingo 8 de marzo los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir a los integrantes del Congreso y participar en consultas interpartidistas.

Procuraduría suspende temporalmente a interventores de Savia Salud y SOS por presuntas fallas en la atención en salud

Fiscalía analiza información suministrada por empresas de servicio a domicilio para rastrear envío de frambuesas contaminadas con talio

Exsecretariado de las Farc reconoce ante la JEP el reclutamiento de más de 18 mil menores

Aunque el proceso es sencillo, es clave conocer cómo marcar los tarjetones para evitar errores que puedan invalidar su voto.

Registraduría Nacional/Cortesía Aunque el proceso es sencillo, es clave conocer cómo marcar los tarjetones para evitar errores que puedan invalidar su voto.

¿Qué tarjetones puede recibir?

Al llegar al puesto de votación, el elector podría recibir hasta tres tarjetas:

Senado de la República (circunscripción nacional o especial indígena).

Cámara de Representantes (territorial, indígena, afrodescendiente o Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz).

Tarjetón de consultas interpartidistas.

Cada tarjeta tiene un color distinto para facilitar su identificación. Es importante revisar bien cuál recibe antes de marcar.

¿Cómo marcar el voto en Senado y Cámara?

En las elecciones al Congreso existen dos modalidades de lista:

Lista abierta (voto preferente):

El votante puede marcar el logo del partido y el número del candidato, solo el número o únicamente el logo.

Lista cerrada (voto no preferente):

Se debe marcar una X en el recuadro del partido o movimiento político, sin señalar números individuales.

En ambos casos, solo puede elegir un tarjetón por corporación. Es decir, no se puede votar simultáneamente por circunscripción nacional y especial en la misma cámara.

¿Cómo funcionan las consultas interpartidistas?

Para las consultas habrá un único tarjetón que incluye todas las opciones disponibles. El elector debe marcar únicamente una casilla en una sola cara del documento. Si se señalan varias opciones, el voto será declarado nulo.

Estos son los errores que pueden anular el voto

Se marcan dos o más candidatos en la misma consulta.

Se seleccionan varios partidos en el mismo tarjetón.

Se hacen marcas fuera de las casillas permitidas que generen ambigüedad.

En el caso de Senado o Cámara, si se marcan varios candidatos del mismo partido en una lista abierta, el voto se asignará al partido y no a un aspirante específico.

Es importante que recuerde que antes de depositar el voto en la urna, revise que solo haya una marca clara por tarjetón, la X esté dentro del recuadro correspondiente, no existan tachones adicionales que puedan invalidar la intención del voto y conocer estas reglas básicas permite ejercer el derecho al voto de manera válida y sin contratiempos.