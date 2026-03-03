La Clínica Internacional de Alta Tecnología, Clinaltec S.A.S. se pronunció frente a las declaraciones de la representante a la Cámara Katherine Miranda, quien la mencionó en una denuncia pública sobre un presunto ‘cartel de la oncología’.

A través de un comunicado oficial, la institución médica respondió a los cuestionamientos. “Rechazamos tajantemente la caracterización infundada y desinformada de nuestra institución como parte de un supuesto ‘cartel de la oncología’”, se lee en el comunicado.

Por otro lado, la polémica surgió después de que la congresista señalara un incremento del 946 % en las remisiones de pacientes hacia Ibagué, aun cuando, según indicó, estos podían recibir atención en sus lugares de origen.

En su defensa, la clínica destacó su infraestructura y experiencia en el sector salud. Precisó que dispone de más de 80 servicios habilitados y que ha sido pionera en el centro-occidente colombiano en especialidades como radioterapia, medicina nuclear, biología molecular y trasplante de médula ósea.

Asimismo, afirmó integrar el grupo de 15 instituciones del país que cuentan con consultorio rosado certificado para la atención de cáncer de mama y subrayó que es “la única institución de la región con la capacidad tecnológica, humana y científica” para atender casos oncológicos de alta complejidad.

En cuanto a cifras de atención, la entidad informó que realiza más de 13.000 quimioterapias cada año, supera las 100.000 consultas médicas y efectúa más de 45.000 procedimientos anuales.

“Esto manteniendo una satisfacción global de nuestros pacientes del 99 %”.

Además, la clínica también hizo referencia al panorama actual del sistema de salud y a su vínculo con las EPS. “En el marco de la crisis que atraviesa el sector hemos continuado ininterrumpidamente con la prestación de todos nuestros servicios”, afirmó, agregando que mantiene relación con todas las aseguradoras que operan en la región.

Finalmente, reiteró que este tipo de acusaciones impactan no solo su reputación, sino también el entorno de quienes reciben tratamiento. “Lamentamos profundamente que ser el faro en la oscuridad para los pacientes oncológicos de Colombia genere enemigos indeseados”.