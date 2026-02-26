Bancolombia anunció por medio de sus redes sociales que varios de sus servicios de su aplicación no estarán disponibles durante la noche de este miércoles 25 de febrero.

Leer también: Corte Constitucional tumba artículos sobre “economía popular” del Plan de Desarrollo de Petro

“Nuestros canales no están disponibles esta noche. Es necesario para estabilizar nuestros servicios”, se lee en la publicación de la empresa.

Explicó el banco que, por el momento, solo se podrá transferir a cuentas inscritas y no inscritas de Bancolombia en la app Mi Bancolombia; retirar en cajeros electrónicos; pagar con tarjetas débito (física o virtual); en compras físicas sin contacto pagar hasta $300.000 por tarjeta (si es mayor usar el chip en los datáfonos); y pagar con tarjetas de crédito (física o virtual).

Por otro lado, no estarán disponibles los servicios en la app de bolsillos; transferir o recibir pagos por llaves, ni a cuentas no inscritas; ver saldos de tarjeta de crédito o de productos de inversión; pagar facturas; ni pagar por PSE.

“Los movimientos de las compras físicas o virtuales que hagas con tarjeta débito los verás con descripciones como ‘compra cuenta ahorros nacional’ ‘compra cuenta ahorros internacional’. En tu saldo total verás la plata de la cuenta más lo que tienes en bolsillos”, se lee en el escrito.

También aclararon: “Para transferencias, tu saldo disponible incluye lo que tienes bolsillos; y para pagar con tarjeta débito, sacar plata en cajeros, tu saldo disponible no incluye lo que tengas en bolsillos”.

El banco no detalló el tiempo en que no estarán disponibles los servicios y solo publicó que seguirá informando en redes sociales.

¡Esto te interesa!



👉 Nuestros canales no están disponibles esta noche. Es necesario para estabilizar nuestros servicios. Mientras tanto:



• Transfiere a cuentas inscritas y no inscritas de Bancolombia en la app Mi Bancolombia.

• Retira en cajeros electrónicos.

• Paga con… — Bancolombia (@Bancolombia) February 26, 2026

Hay que recordar que la aplicación del banco tuvo problemas el pasado domingo 22 de febrero y se mantuvo sin funcionar de buena forma hasta el martes, cuando a primera hora restablecieron el servicio.