Migración Colombia informó este sábado que dos ciudadanos de nacionalidad dominicana fueron expulsados del país por presentar documentación falsa durante el control migratorio de salida en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.

Lea: Condenan a 31 años de prisión a hombre que asesinó a su pareja a puñaladas en una finca

Los agentes de Migración confirmaron que los extranjeros viajaban con pasaporte auténtico dominicano y habían ingresado a Colombia como turistas.

Dos días después intentaron viajar a España; sin embargo, durante la entrevista migratoria se evidenciaron inconsistencias en su itinerario y en el propósito de su salida hacia Europa, por lo que los agentes procedieron a verificar la documentación de soporte y detectaron que las residencias españolas presentadas eran documentos falsos.

“Desde Migración Colombia estamos alerta en todo el territorio nacional frente a este fenómeno migratorio que se viene presentando sistemáticamente con ciudadanos de República Dominicana principalmente, quienes buscan obtener documentos de identidad de manera irregular para beneficiarse de la exención de visado de la que gozan los colombianos para ingresar libremente a otros países”, afirmó Gloria Esperanza Arriero López, directora general de la entidad.

Lea: Avión de Latam aborta despegue en Bogotá para evitar choque con un helicóptero militar

Los ciudadanos dominicanos fueron expulsados en un vuelo de la aerolínea Avianca con destino a Santo Domingo.

Este nuevo caso se suma a las alertas previas de la autoridad migratoria sobre una red criminal que usa documentación fraudulenta para salir del país con destino a Europa y otros continentes.

“En el periodo 2021 hasta lo corrido de 2026 se han registrado 965 casos de obtención de documentación colombiana de manera fraudulenta, de los cuales más de 850 corresponden a ciudadanos dominicanos y 118 casos a ciudadanos de otras nacionalidades como Venezuela, Ecuador, Bolivia, Cuba, Líbano, entre otros, según cifras de Migración Colombia”, reportó.

Lea: Llegan a Colombia 110 deportados de Estados Unidos en un nuevo vuelo humanitario

Asimismo, explicó que el fenómeno de documentación fraudulenta de dominicanos consiste en obtener la identidad colombiana mediante padres y testigos falsos, un registro civil de nacimiento colombiano, y posteriormente la cédula de ciudadanía para acceder al pasaporte.

“Esta modalidad es implementada por organizaciones criminales dedicadas al tráfico de migrantes, permitiendo a estos ciudadanos extranjeros viajar como nacionales colombianos sin restricción de visa a países de la Unión Europea”, detalló la autoridad migratoria.